Fremskrittspartiets stortingsrepresentant og innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim går til angrep på finansminister Jan Tore Sanner (Høyre), som er blant de mest innvandringslliberale i sitt eget parti.

– Sanner forleder oss til å tro at den svært kostbare ikke-vestlige innvandringen vil bli erstattet av unge innvandrere fra Vest-Europa, som har lavere forbruk av trygder og offentlige tjenester, og betaler mer skatt enn befolkningen uten innvandrerbakgrunn. I dette pyramidespillet er det våre barn og barnebarn som sitter igjen med regningen, skriver Helgheim i Nettavisen.

Han mener Sanner ser bort fra tall i regjeringens egen perspektivmelding og fra Statsistisk Sentralbyrå (SSB).

– Når fakta viser at ikke-vestlig innvandring koster 11,4 millioner kroner per person, konkluderer Sanner med at innvandring vil være lønnsomt. Og når SSBs befolkningsprognose viser at innvandringen til Norge framover i all hovedsak vil komme fra ikke-vestlige land, hevder Finansdepartementet at innvandringen vil komme fra land som likner Norge.

