Dette spørsmålet stiller Klassekampens tidligere redaktør Bjørgulv Braanen. Han mener at det er tillitstapet for de tradisjonelle mediene og mediepolariseringen som er problemet.

Braanen svarer på en leder skrevet av redaktør Bjørn Kristoffer Bore i Vårt Land. Bore mener at mediene må være mer forsiktige med hva de slipper til i spaltene. Ekstremister har blitt normalisert, og marginale fenomener er blitt gjort større enn de er, ifølge ham. Bore påstår også at pressen har gjort alternative medier større og mer betydningsfulle enn de er.

– Vi ser allerede at mange på høyresida driver en delegitimeringskampanje mot NRK, skriver Braaen i Klassekampen, og kommer med et råd:

– Vi andre bør kanskje vise større forståelse, og ikke bli oppskjørtet hver gang noen med en «upassende» mening får komme til orde.

Han sier at media må opprettholde tilliten til kvalitetsmediene i alle samfunnslag. Ellers tror han at vi kan få en tilsvarende polarisering som i USA, der folk lever i atskilte verdener og ikke kommuniserer med hverandre. Han mener at det var det som banet vei for Trump og førte til den fatale stormingen av Kongressen, og spør:

– Har Document og Resett vokst fordi tradisjonelle medier har gitt dem oppmerksomhet?

Braanen skriver videre at 91 prosent av The New York Times lesere og 95 prosent av tv-kanalen MSNBCs seere var i 2020 demokrater. På den andre siden var 93 prosent seerne av Fox republikanere. Han sier at for første gang har nå under halvparten av amerikanerne tillit til de tradisjonelle mediene. I en undersøkelse svarte 56 prosent at journalister «bevisst forsøker å mislede mennesker», mens 58 prosent mente at «de fleste nyhetsorganisasjonene er mer opptatt av å støtte en ideologi enn å informere allmennheten».

Braanen mener vi i Norge i motsetning til i USA har «kvalitetsmedier» med stor tillit:

– Utfordringen for norsk presse er ikke at Lysglimt eller en vaksinemotstander blir intervjuet av NRK i ny og ne, men å opprettholde tilliten til kvalitetsmediene i alle samfunnslag, slik at vi ikke får en tilsvarende polarisering som i USA, der folk lever i atskilte verdener og ikke kommuniserer med hverandre.

