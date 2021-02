annonse

annonse

– Medietrykket for å tilbakevise påstander som er egnet til å bygge opp under hvorfor familien har mistet leiligheten, fremstår som svært skjev.

– Medietrykket for å tilbakevise påstander som er egnet til å bygge opp under hvorfor familien har mistet leiligheten, fremstår som svært skjev. For blant dem som argumenterer for at familien er utsatt for en urett, florerer det med påstander som hadde fortjent en mer kritisk gjennomgang, skriver Aksel Fridstrøm i Minerva.

I artikkel om gale påstander, halvsannheter og utsagn som hadde fortjent nærmere kritisk gjennomgang, tar han et oppgjør med den skjeve mediedekningen som han mener kan være grunnet journalistenes frykt for å bli stemplet som rasist.

annonse

– Det er fremmet mange påstander i Jama-saken. Det er vanskelig for avislesere å få oversikt over dem, å bedømme hva som er sant og hva som ikke er det, og å sette informasjonen i kontekst. En av medienes oppgaver i en slik sak er derfor å utvise kildekritikk. Men kildekritikken i denne saker er dessverre svært ensidig. Utsagn fra faktisk eller innbilt fremmedfiendtlige aktører gås nidkjært etter i sømmene. Det er bra. Men de kritiske spørsmålene til familien Jama uteblir – slik vi altfor ofte ser i denne typen saker.

Skjev forståelse

Han mener mange i pressen har en forståelse om at pressens jobb er å stå på «den lille manns side» mot «systemet» og overmakten. Fridstrøm kaller dette en «skjev forståelse, som gjør at pressen lett kan manipuleres av folk som misbruker systemet».

annonse

– I alle tilfeller er den selektive kildekritikken i mange saker av denne typen oksygen for alternative medier. For hver tvilsomme opplysning som ikke ettergås, for hver gang åpenbar kontekst utelates, skapes mer rom for dem som vil rapportere.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474