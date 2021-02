annonse

– Hvis vi som muslimer ønsker å leve i fred og sikkerhet, må vi bli kvitt denne fienden.

Den palestinske islamske lærde Mraweh Nassar er generalsekretær i Jerusalem-avdelingen av International Union of Islamic Scholars, som ledes av den omstridte egyptisk muslimske predikanten Yusuf al-Qaradawi.

– Verden må renses for jøder før muslimer kan leve i fred, sier han i et nytt intervju på tyrkiske Kanal 9. Han uttaler i intervjuet at jødene er de «farligste fiendene». – Alle andre fiender av palestinerne er nå lakeier av jødene, sier han i intervjuet og siterte fra Koranen vers 2: 217: «De vil fortsette å bekjempe dere til de får vendt dere bort fra deres religion, om de kan.»

Intervjuet er gjengitt av Memri.

Han hevder dette og mange andre vers i Korannen dreier seg om jøder.

Positiv og negativ omtale

I muslimenes helligste tekst finner man både positiv og negativ omtale av jødene, som sammen med de kristne regnes som «Bokens folk» og har krav på beskyttelse. En vanlig forklaring er at Mohammad først håpet å få til en allianse med jødene, men ble skuffet.

Koranen beskriver banu Israel , Israels stamme, altså jødene, som et «bokens folk» og et folk som har inngått en pakt med Gud. Men denne pakten har blitt brutt gjentatte ganger, får man vite i Koranen.

En viktig hendelse i islamsk historie er slaget om Khaybar i 629 e.Kr. Khaybar var en handelsby og tilholdssted for en jødisk stamme som hadde drevet et renkespill mot Allahs sendebud. Enkelte historier forteller at da muslimene inntok byen ble alle mannlige jøder drept og kvinnene tatt til slaver. Andre forteller om en mer skånsom behandling av den jødiske befolkningen.

Mange muslimer mener at i slaget om endetiden skal jødene bekjempes.

