Det kommer nå frem at regjeringen bevisst fremstiller Norges klimaregnskap til FN som mer ufordelaktig enn det er. Det er typisk norsk.

Fremskrittspartiet har lest et brev regjeringen har sendt til Stortinget. Der står det at hvis vi hadde brukt EUs regnemåte, «kunne Norge ha regnet med et CO2-opptak på om lag 10 millioner tonn fra skog- og arealsektoren» i årene 1990 til 2030. Det er omlag halvparten av de kuttene på 50 og opp mot 55 prosent som regjeringen har stilt opp som mål.

Så hvorfor rapporterer ikke Norge inn disse tallene for skogen, som altså skyldes at det er plantet mer skog og kommet til utmark? Dermed tar skogen opp CO2, som kompensasjon for det som slippes ut. Selv Cicero sier ifølge NRK at Norge selvfølgelig kunne rapportert dette inn og dermed fått det godtkjent i forhold til Paris-avtalen.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier regjeringen har gjort «et politisk valg» ved å holde det fulle CO2-opptaket i norsk skog unna det overordnede norske klimamålet.

– Det er klart det er et politisk valg, men det har vi valgt å gjøre, sier han til NRK.

Han «avviser kategorisk» å gjøre som Fremskrittspartiet foreslår. Ifølge Rotevatn ville Frps linje dramatisk svekket ikke bare Norges nåværende klimamål, men også det tidligere målet om kutt på 40 prosent innen 2030.

– Og det ville fortsatt vært et brudd på Parisavtalen, fordi du ikke kan drive og svekke klimamålet ditt hele veien, sier Rotevatn.

Men kan man ikke en gang følge reglene som andre følger? Jo, selvfølgelig.

Uavhengig av om man mener det er en del overdrivelser rundt effektene CO2 har på klimaet eller om man tror klimaendringene er katastrofale, virker det mildt sagt underlig at Norge ikke skal rapportere et mest mulig gunstig klimaregnskap for seg selv. For folk kan like det eller ikke, men tendensen nå er at det å ha en «grønn» og fornybar profil, er noe som er omdømmemessig gunstig. Det kan vi se når selv en politisk og økonomisk værhane som Kjell Inge Røkke satser på en fornybar profil.

Så hvorfor skulle ikke også Norge som stat og nasjon fremstille seg i et best mulig lys og inkluderer økt opptak av CO2 i regnskapet vi melder inn?

Rotevatns begrunnelse er knapt noe annet enn en direkte innrømmelse av at de ønsker å manipulere med nordmenns innsats- og offervilje på dette feltet. Kutt i CO2-utslippene er kostbare og vil reduserer vår velferd betraktelig. Det krever et offer. I den forbindelse trenger norske politikere å kunne male egen befolkning som verstinger for å få oss til å skamme oss. Det ville blitt vanskelig om man inkluderte norsk skog. For dermed ville Frp og Senterpartiet få rett i at færre av de kostbare kuttene er nødvendige.

Og indikasjonen på det gir Frps Jon Georg Dale som kaller det «en glitrende gladnyhet» at det er mulig å innfri norske klimaforpliktelser ved å ta med den norske skogen i CO2-regnestykket.

– Vi får verdien av det arbeidet vi har lagt ned over flere tiår i norske skoger, uten å måtte plage industribedrifter med høyere skatter og avgifter, sier Dale.

Rotevatn erkjenner overfor NRK at med skog inne i ligningen, ville det holdt å kutte 25 prosent av norske utslipp de neste ti årene. Men han forsvarer svindelen overfor egen befolkning.

– Vi velger å si at vi skal kutte mye, fordi Norge er en del av verden. Når verden skal holde utslippene ned mot 1,5 grader, kan ikke vi sitte og gjøre minst. Vi er ett av de rikeste landene i verden med best forutsetninger for omstilling. Da skal vi gjøre mye, sier Rotevatn til NRK.

Han mener Dales tilnærming er umulig å forene med forpliktelsene i Parisavtalen.

– Det er grunnen til at vi ikke kan gjøre det. Men vi vil jo heller ikke gjøre det. Vi ønsker å kutte klimagassutslipp i Norge, vi ønsker å omstille oss. Vi ønsker ikke å finne en lur måte å regne på som gjør at vi slipper å være med på det grønne skiftet, sier klima- og miljøministeren.

Kommentar

Det er altså slik at Norge skal være best i klassen. Til tross for at kostnadene som påløper i energiovergangen er helt uoversiktlig og kan komme til å bli skyhøye og sette velferden tilbake, skal Norge altså fremstille seg selv i et dårligst mulig lys slik at vi må gjøre mer enn alle andre.

Hadde det ikke vært bedre om regjeringen var ærlig med klimaregnskapet og heller hadde mot til å si at det norske målet lå over alle andres og var 75 prosent kutt? Selvfølgelig hadde det vært bedre, men Rotevatn og Co. tenker nok at det er umulig å selge inn politisk til befolkningen. Så dermed unnlater de i stedet å rapporterer inn Norges fulle bidrag.

Og hvor mye av verdens utslipp er det Norge så står for?

Norges utslipp av CO2 i 2018 var på 53 millioner tonn, de totale globale utslipp var på 35 milliarder tonn. Det vil si at Norges utslipp var på 1,5 promille eller 0,15 prosent av verdens menneskeskapte CO2-utslipp.

Og hvor har Norge å si for temperaturen?

La oss anta at FNs klimapanel har rett i sine middelanslag for effekten av CO2. Hvis Norge slipper ut 0,15 % og man kutter vekk disse 0,15 prosentene, det vil si 53 millioner tonn CO2 i året, så vil temperaturen i år 2100 være 0,002 grader lavere enn det ville vært om vi fortsatte å slippe ut like mye CO2 som nå hvert eneste år fremover.

Men hvis disse realitetene kom frem, inkludert hvor mye CO2 norsk skog faktisk absorberer, ville kanskje nordmenns motivasjon til smertefulle omstillinger gå ned.

Så dermed mener Rotevatn og regjeringen at det er bedre å føre egen befolkning bak lyset.

Og han innrømmer det også! Ja, dette er Norge anno 2021.

