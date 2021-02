annonse

Sjømatgrossisten Insula AS produserer hjertefiskekaker i Lofoten uten å bruke norsk fisk.

Fisken som brukes til å lage hjertefiskekakene, hentes nemlig fra Færøyene og Stillehavet, skriver NRK.

Det dreier seg om vassild, også kalt hvitlaks, og surimi fra stillehavsfiskene Alaska pollock og pacific whiting.

Alaska pollock og pacific whiting er billige hvitfiskarter som fanges av store fabrikktrålere i Stillehavet utenfor Alaska og Canada.

Hvitlaksen importeres fra Færøyene, der man har spesialisert seg på teknologi for å fjerne bein fra farsen. Surimi er mekanisk separert fiskemasse som også finnes i crabsticks.

Leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, mener dette blir for dumt.

– Sjømatnasjonen Norge, som er så rikt på fiskeressurser, kunne i prinsippet vært selvforsynt med fisk, mener hun.

Daglig leder i Sjøfrisk AS, Gunvor J. Collier, forteller at dette har med kostnader å gjøre.

– Sjømatkonsumet i Norge har falt kraftig de siste årene. Fiskeriet Hjertefiskekaker ble derfor utviklet av Sjøfrisk, i samarbeid med REMA 1000, med mål om å tilby en fiskekake som har god kvalitet, men til en lav pris. Dette for å bidra til at flere skal ha råd til å spise mer sjømat, opplyser hun til NRK.

Norsk torsk og hyse blir stadig dyrere, og hvitlaks er en rimeligere råvare enn hysefilet. Det bør ikke være en faktor, mener Riise.

– I en verden hvor millioner av mennesker sulter, er det solidarisk å produsere mest mulig av sin egen mat framfor å legge press på andre lands ressurser, sier hun.

Direktør for HR og kommunikasjon i Insula, Kristel Pedersen, sier prisen har en sammenheng med den store interessen internasjonalt for norsk fisk.

– Det aller meste av fisken som dras opp av norske farvann, selges i det internasjonale markedet. Norsk fisk er populær, og prisene blir da deretter. Sjømatkonsumet i Norge har falt kraftig de siste årene, og når du spør forbruker hvorfor dette skjer, er pris en av hovedårsakene. Det er derfor dessverre slik at det også finnes forbrukergrupper i Norge som ikke ønsker eller klarer å betale ekstra for å få norsk fisk på tallerkenen, sier hun.

Anja Bakken Riise mener dette kun er en unnskyldning fra Insula.

– Vi vil gjerne at nordmenn skal spise mindre kjøtt og mer fisk. Men vi har jo en levende kystnær fiskeriflåte i Norge. Ved å bruke den kunne næringen ha kuttet ut store cargoskip og lastebiler på Europas veier. La oss ikke late som om dette er et spørsmål om bærekraft, dette handler om at næringen først og fremst bryr seg om lavest mulig pris, sier hun og legger til at betalingsviljen hos nordmenn er til stede hvis de vet at de får kvalitet og bærekraft.

