annonse

annonse

Det er interessant å registrere hvordan aviskommentatorer og medieeliten reagerer på at Siv Jensen peker på Sylvi Listhaug som sin foretrukne kandidat til å ta over som leder i Fremskrittspartiet.

Hanne Skartveit er ikke nådig med Sylvi Listhaug og tror ikke hennes lederskap vil være noen suksess for Fremskrittspartiet.

«Hun er ikke kjent for å spille på lag, hverken da hun satt i Erna Solbergs regjering, eller som partiets talsperson i ulike stortingskomiteer. Som type er hun mer av en opposisjonspolitiker enn en politiker som søker regjeringsmakt. Hun har lenge snakket høyt om at Frp ikke lenger skal forhandle og inngå kompromisser», skriver Skartveit. Hun mener Listhaug er en «populist» og tviler på om hun vil kunne gjøre en like solid innsats som Siv Jensen.

annonse

«Hun er ikke en politikertype som drøfter en sak fra ulike sider, som er opptatt av nyanser og kompliserte sammenhenger. Hun går rett på, samme hva hun støter på», konkluderer Skartveit.

Kjetil B. Alstadheim mener at Listhaug har moderert seg i rollen som nestleder, men konkluderer fortsatt med at Listhaug ikke er «mest kjent for innestemmen, særlig om innvandring» og fortsetter med å kalle henne og nestlederkandidat Ketil Solvik-Olsen «yin og yang».

I tvil

annonse

Listhaugs lederevner sammenliknes av alle kommentatorene referert her med Jensen, og førstnevntes egenskaper trekkes i tvil.

«Problemet vil dukke opp når man eventuelt kommer i maktposisjoner, må ta vanskelige beslutninger, forhandle – og der det er ulike syn internt i partiet. Da kommer testen på hvilken leder hun er», sier Magnus Takvam i NRK.

Det er fascinerende hvor likt kommentatorene i de store mediehusene tenker. Geir Ramnefjell i Dagbladet trekker også en liknende konklusjon, der han betviler Listhaugs lederevner.

«Siv Jensen har en gjennomføringsevne som den sannsynlige etterfølgeren Sylvi Listhaug ennå ikke har bevist – til tross for sitt åpenbare velgertekke», skriver han.

Fascinerende hyllest

Like fascinerende er hvordan de er fulle av lovord om Jensen, nå som hun har trukket seg. Uten å ha gjort noe forsøk på å telle, kan man lure på hvor mange ganger noen av de samme avis-stemmene har omtalt henne i positive ordelag tidligere.

annonse

Interessant nok trekker Snorre Valen, som er politisk redaktør i avisa Nidaros og tidligere SV-politiker, en ganske annen konklusjon enn resten av kommentariatet.

– Hun er langt mer strategisk anlagt enn hun ofte tilskrives. Og nå skal hun ikke forvalte en fløy, men et ganske bredt parti.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474