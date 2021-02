annonse

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) hevder at det pågår en produktiv dialog mellom palestinske og israelske myndigheter.

Tirsdag ledet Søreide et møte i Giverlandsgruppen for Palestina. Hun ber nå donorlandene om å gi nye bidrag for å løse problemer på kort sikt, ifølge NTB.

– Vi har bedt donorlandene fortsette å gi bidrag for å løse den umiddelbare krisen, men det er ikke en langsiktig løsning. Derfor er det viktig at samarbeidet mellom partene er gjenopptatt, og at USA vil gjenoppta sin støtte, sier Søreide til NTB.

– Klimaet for samarbeid er bedre nå enn for bare noen måneder siden. Jeg tror det er et håp om å løse noen av problemene som må løses på kort sikt, og åpne veien til forhandlingsbordet igjen.

Søreide påstår at økte bidrag til Palestina er nødvendig.

– Det er behov for å øke giverbidragene til Palestina, som har vært lave de siste årene. Samtidig må de to partene bli enige om hvordan den palestinske økonomien kan styrkes og inntektene til de palestinske selvstyremyndighetene kan økes, sier utenriksministeren.

