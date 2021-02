annonse

annonse

– Godt de viser sitt sanne ansikt før valget. Men nå minker det kraftig på alternativer. Vi blir sveket uansett hvem vi stemmer på.

Den tidligere Sp-politikeren Åslaug Haga tar over som sjef for vindkraftorganisasjonen Norwea.

Åslaug Haga var leder for Senterpartiet fra 2003 til 2008, og olje- og energiminister i 2007–2008. Også den gangen ivret hun for å bygge mer vindkraft.

annonse

Siden har Senterpartiet blitt mer kritiske til utbyggingen av vindmølleparker, men lokalt spriker holdningene.

– Alt for penga

På Facebookgruppen til Motvind Norge er mange opprørt over det de oppfatter som et svik.

– Alt for penga. Hun burde skjemmes, skriver en mann.

annonse

– Snakker om svik, skriver en annen.

– Viser sitt sanne ansikt

Flere sier at dette betyr kroken på døra for Senterpartiet.

– Da er SP ute av bildet. Godt de viser sitt sanne ansikt før valget. Men nå minker det kraftig på alternativer. Vi blir sveket uansett hvem vi stemmer på. De slår seg sammen og spiser kameler for å få makt og styring. Dette ser ikke så lystig ut når vi tenker på fremtiden.

– Styr unna SP ved valget. Her viser de sitt sanne ansikt, skriver en annen.

En mann kaller dette «krig mot folket».

annonse

– Norske politikere står formelig i kø nå – for å krige mot folket og den norske naturen. Hvor har de solidariteten sin? Hvor har de lært dette?

En annen holder døra på gløtt for at Haga kan la seg overbevise av argumenter.

– Jeg tror ikke Åslaug Haga har forstått hva dette dreier seg om. Hun bor i Østfold – langt unna nærmeste vindturbin. Åslaug er i utgangspunktet en usedvanlig hyggelig og imøtekommende person som det burde gå an å folkeopplyse. Før vi hadde erfaring med vindkraft var mange av oss positive, inklusive meg selv. Nærkontakt med vindturbiner og kunnskap gjør at folk snur. Vi må behandle henne med respekt og bidra til at hun opplyses om realitetene, dvs. at det ikke blir arbeidsplasser og det løser absolutt ingen problemer, snarere tvert imot.

Noen tolker også jobbskiftet inn i de interne dragkampene om hvor grønn Senterpartiets profil til skal være.

– Jeg tipper at rasering av norsk natur ikke er det eneste hun kommer hjem for å drive med. Kampen om Senterpartiets sjel spisser seg til. Hun, Navarsete og Lundteigen har lite til overs for Vedums diesel-populisme. Her gjelder det å få partiet inn på klimasporet igjen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474