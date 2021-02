annonse

annonse

Hvis den strategiske byen Mar’ib faller til houthi-militsen, vil Jemen-krigen gå inn i en ny fase, men det er fortsatt ingen ende i sikte for konflikten som ofte blir omtalt som «verdens verste humanitære katastrofe.»

Styrkene til den sjiamuslimske jemenittiske houthi-militsen kan vise til flere taktiske seirer i ved den strategiske byen Mar’ib i nordøst-Jemen den siste tiden. Som et resultat av den akselererende kollapsen til styrkene til motparten – den saudiarabisk-støttede Hadi-regjeringen – tror flere at slaget om byen, og den omliggende regionen, nå går inn i en avgjørende fase.

Hundrevis av krigere på begge sider av kampene ved Mar’ib har så langt blitt drept i den litt over en ukes lange houthi-offensiven, som blir omtalt som Jemen-krigens mest dødelige sammenstøt siden slaget om havnebyen Hodeida i 2018. Angrepet fra den Iran-støttede sjiamilitsen kommer samtidig som det internasjonale samfunnet har iverksatt nye diplomatiske initiativer for å forsøke å få slutt på den snart syv år lange krigen.

annonse

Houthiene og deres allierte har nå i stor grad omringet Mar’ib, og flere eksperter spår at byen vil falle innen kort tid. Hva blir i så fall konsekvensene lokalt Jemen, med tanke på styrkeforholdet mellom houthiene og Hadi-regjeringen? Og hva blir konsekvensene regionalt i Midtøsten, med tanke på den større maktkampen som foregår mellom hovedstøttespillerne til de stridende partene – Iran og Saudi-Arabia?

Resett har tatt kontakt med statsviteren og Jemen-eksperten, professor Stig Jarle Hansen fra NMBU, for å forsøke å bli litt klokere på situasjonen.

Bidens valg

annonse

Houthienes beleiring av Mar’ib begynte allerede i januar i fjor, men frontlinjen bevegde seg minimalt helt frem til den siste uken, da sjiamilitsen for alvor begynte å intensivere sin offensiv mot det strategiske området. 18. februar var en milepæl, da houthiene tok kontroll over store landområder i utkanten av byen, og de saudiarabisk-støttede koalisjonsstyrkene iverksatte en generell tilbaketrekning.

Hansen forklarer at den nye houthi-offensiven kan spores direkte til nylige politiske beslutninger tatt av Biden-administrasjonen, som har gitt sjiamilitsen nytt driv og ny selvtillit til å gå på offensiven. I en delvis retrett fra krigen, har USAs 46. president ikke bare bestemt seg for at houthiene skal fjernes fra USAs terrorliste, men også for å trappe ned USAs direkte militærstøtte til Hadi-regjeringens hovedstøttespiller – Saudi-Arabia.

– Etter at Biden stoppet militærstøtten til Saudi-Arabia og fjernet houthiene fra USAs terrorliste, har sjiamilitsen fått blod på tann. De er mer selvsikre enn tidligere, som kan være grunnen til at offensiven finner sted akkurat nå. Det er ingen lett vei Biden-administrasjonen går. Man må tenke seg godt om før man ta slike beslutninger, som potensielt kan ha store sikkerhetspolitiske konsekvenser, sier han.

Artikkelen fortsetter

annonse

Strategisk viktig

Mar’ib omtales gjerne som en region av spesiell strategisk betydning i Jemen. Området er et senter for olje- og gassproduksjon, og en gassrørledning går fra Mar’ib til de mer tettbefolkede områdene rundt Adenbukta og Rødehavet. Kraftverkene i byen har historisk sett levert energi til en betydelig del av Jemen, så kontroll over byen skal i teorien være viktig for å konsolidere makten i landet.

Hansen mener derimot at den strategiske dimensjonen av Mar’ib med tanke på energi har blitt overdrevet, fordi gass- og oljeindustrien i byen har vært nede for telling i en lengre periode, som en direkte konsekvens av krigen. NMBU-professoren argumenterer i stedet med at den symbolske verdien av byens fall vil være betydelig for houthiene:

– Jeg tror ikke at det potensielle fallet til Mar’ib kommer til å bety noe med tanke på energi, men det vil sannsynligvis ha en symbolsk betydning, som vil gå sterkt utover moralen til Hadi-allierte på bakken. Mar’ibs fall kan derfor undergrave stammealliansene til Hadi-regjeringen, slik at noen stammer bryter båndet med den, eller ennå verre, allierer seg med houthiene, argumenterer han.

Forhandlingskort

Anonyme analytikere sitert i Arab News kaller houthi-offensiven et «forsøk på å vinne territorium, som kan brukes som et pressmiddel i potensielle fredsavtaler» på et senere tidspunkt. Hvis houthi-militsen tar over Mar’ib, vil den i prinsippet ha full kontroll over de viktigste befolkningssentrene nord-Jemen, som vil svekke forhandlingsposisjonen til motparten i potensielle fredsforhandlinger.

Gitt at de stridende partene i Jemen-konflikten utsettes for stadig økende internasjonalt press for å få på plass en våpenhvile innen kort tid og innlede fredsforhandlinger, kan dette argumentet være relevant. Hansen er derimot usikker på hvor utslagsgivende fallet til Mar’ib egentlig vil være for den militære balansen på bakken, og stiller derfor spørsmål om hvilken betydning det vil ha for fremtidige fredsforhandlinger, men utelukker ingenting.

– Jeg tror ikke fallet til Mar’ib kommer til å bety veldig mye for situasjonen på bakken og derfor ha en stor betydning for fremtidige fredsforhandlinger. Men Hadis styrker er veldig fragmenterte, så fallet til Mar’ib kan kanskje bidra til at noen av de lokale stammene går over til houthiene, som potensielt kan styrke hånden deres i fremtidige fredsforhandlinger. Lojaliteten til disse stammene er ofte veldig løs – det handler litt om hvem de er i slekt med, hvem som betaler best og hvem som vinner på bakken, forklarer han.

Artikkelen fortsetter

Geopolitikk

Fallet til Mar’ib har også potensialet til å få geopolitiske ringvirkninger langt utover grensene til Jemen. Spesielt kan det påvirke den geopolitiske maktkampen som foregår mellom Saudi-Arabia og Iran i store deler av Midtøsten. Hvis houthiene – som Irans allierte – tar over Mar’ib fra den saudi-støttede Hadi-regjeringen, kan Teheran få blod på tann til å utfordre Riyadh andre steder.

Hansen mener at dette argumentet er overdrevet, og viser heller til et annet viktig bilateralt forhold som kan lide som følge av fallet, og potensielt få stor betydning for den politiske fremtiden til Jemen og Midtøsten generelt.

annonse

– Jeg tror ikke fallet til Mar’ib kommer til å få store konsekvenser for forholdet mellom Iran og Saudi-Arabia, men det kan muligens få konsekvenser for forholdet mellom Emiratene og Saudi-Arabia. Dette forholdet er svært viktig for utviklingen i Jemen og maktforholdet mellom de stridende partene fremover, sier Hansen og presiserer:

– Emiratene har gått fra å være en nær alliert av Saudi-Arabia til å gå mer i retning av Oman, som har inntatt en mer nøytral posisjon i konflikten. Hvis det eventuelle fallet til Mar’ib dytter Emiratene ytterligere i den retningen, vil det bli vanskelig for Saudi-Arabia å opprettholde det militære presset på houthiene fremover.

Fred?

Jemen-krigen har nå herjet i snart syv år, og det virker ikke å være noen ende i sikte – uavhengig av utfallet av slaget om Mar’ib. Hansen opplyser at ingen av partene virker sterke nok til å ta kontroll over hele landet, så konflikten er i prinsippet fastlåst. Han mener at den eneste løsningen for å få slutt på krigen er forhandlinger og diplomati.

– Saudi-Arabias våte drøm om å dominere Jemen har aldri vært aktuelt. Det var ønsketekning lenge før kronprins Mohammed bin Salman bestemte seg for å gå inn i landet. Verken Verken britene, Sovjetunionen eller osmannerne klarte å militært kontrollere jemenittene, så Saudi-Arabia vil heller ikke klare det, argumenterer han.

– Houthiene, på sin side, er heller ikke sterke nok til å ta over hele Jemen. Jeg tror ikke at de er i stand til å kontrollere territorium utenfor kjerneområdene sine uten lokale allierte. Så de vil kanskje forsøke å inngå allianser med lokale stammer for å få makt, men houthiene er sjiamuslimer. Det finnes stor lokal motstand mot houthienes styre, så det vil ble vanskelig å for gruppen å få kontroll over de sunni-dominerte områdene i Jemen, argumenterer han videre.

– Den militære situasjonen på bakken i Jemen er fastlåst, så den eneste løsningen for å få slutt på krigen er forhandlinger. Det eventuelle fallet til Mar’ib kommer ikke til å forandre på dette, avslutter Jemen-eksperten.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474