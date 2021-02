annonse

annonse

Statsminister Erna Solberg runder 60 med mye ugjort i livet. For eksempel får hun ikke arrangert fest.

– Vi hadde jo tenkt å ha noe større, sier Solberg.

NTB møter henne på statsministerkontoret, der medarbeiderne for anledningen har satt opp en vegg av ballonger, én for hver ansatt, hver med en personlig hilsen.

annonse

På selve bursdagen har hun tatt seg fri. Derfor blir intervjuer og markeringer unnagjort dagen i forveien. Det begynte med at en liten gruppe fra fagottkoret sang for henne i garasjen da hun skulle reise til jobb. Så sang kollegaene bursdagssangen for henne under frokostmøtet, sittende bak hvert sitt pleksiglass.

Men den store feiringen må vente.

– Min mann og jeg har jo også sølvbryllup den 29. februar, som for øvrig ikke eksisterer i år. Men vi har utsatt. Vi får ta det til sommeren, sier Solberg.

annonse

Håpet, forteller hun, er at det da skal la seg gjøre samle folk på en mer smittevernfaglig måte i hagen utenfor statsministerboligen.

Og går ikke det, så kommer det alltids en ny mulighet når mannen Sindre Finnes blir 60 år … i 2024.

Har ennå ikke fullført prosjektet

Solberg sier hun ikke føler på noen alderspanikk ennå. Det er fortsatt fremmed for henne å skulle trappe ned.

– Jeg har venner som plutselig har begynt å snakke om pensjon og AFP. Da tenker jeg: Hvilken verden er dette? Det er ikke meg, jeg er langt fra det. Men det er egentlig veldig stor forskjell på 60-åringer og hvor de er i livet, sier hun.

Selv håper Solberg på fire nye år som statsminister. Hun forklarer at hun fortsatt ikke er ferdig med sitt politiske prosjekt.

– Vi har gjort mye, men vi har også mye ugjort. Det gjelder hele Høyre, og det gjelder meg.

annonse

Kaospilot

Som statsminister har Solberg vært en slags kaospilot som har ledet Norge igjennom krise etter krise. Først oljeprisfallet i 2014, så flyktningkrisen i 2015, så koronakrisen i 2020.

Men mer enn krisehåndtering er det den langsiktige omstillingen vekk fra olje som har vært hovedoppgaven. Da handler det om å bygge et robust næringsliv, å inkludere flere i arbeidslivet, og å gi folk og bedrifter armslag, ifølge Solberg.

– Prosjektet mitt er å gjøre Norge i stand til å være et godt velferdssamfunn på miljøets premisser, også etter oljealderen.

Solbergs håp er at historikerne, når de går tilbake, skal se at det skjedde en snuoperasjon i vår tid som skapte et mylder av nye bedrifter i Norge med vekstevne og økt konkurransekraft.

– Og det vil jeg si var på god vei allerede før pandemien.

Lever i øyeblikket

Blant medarbeiderne murres det om at det har vært vanskelig å få statsministeren til å fokusere på bursdagsfeiringen.

Hun vil heller snakke om sak. Det er det som motiverer henne.

Noen plan for hva hun skal gjøre hvis hun må gå av etter valget, har Solberg heller ikke.

– Det er litt sånn jeg er. Jeg pleier å si at du må gjøre jobben godt der du er, og så må du si ja til de sjansene du får.

Hun mener fokuset glipper hvis man tenker for mye på neste karrieremål.

– Du gjør en bedre jobb når du er i øyeblikket, sier Solberg.

– Men å være i øyeblikket som statsminister er også å være i uendeligheten. Du må tenke på at alt det du gjør, skal ha en langsiktig effekt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. annonse Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474