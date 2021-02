annonse

Etter en konflikt med Australia går Facebook inn for å investere en milliard dollar i journalistikk over de neste tre årene.

– Facebook er mer enn villige til å samarbeide med nyhetsorganisasjoner, sier Nick Clegg, som er sjef for internasjonale relasjoner i Facebook, etter at de ble enige med Australia om å åpne for deling av nyheter igjen.

Facebook stanset først deling av nyheter i Australia i forrige uke, i respons til et lovforslag som påla Google og Facebook å betale for nyhetsinnhold. Seks dager senere gikk Facebook imidlertid med på å åpne for nyheter produsert i Australia igjen etter at regjeringen i siste liten hadde endret lovforslaget.

