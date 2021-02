annonse

USAs smittevernekspert, Dr. Anthony Fauci, mener munnbind mest sannsynlig vil være påkrevd også i 2022.

Fauci har blitt en mediafavoritt både hos den amerikanske og norske pressen i forbindelse med coronapandemien. Fauci jobbet som smittevernekspert under tidligere president Donald Trump, og nå under Joe Biden.

Men under Biden har Fauci vært mye mer synlig i mediene og blitt en favoritt blant journalister.

I et nytt intervju med CNN uttalte Fauci at han håper at den «normale» hverdagen vil være tilbake innen utgangen av dette året. Men ansiktmaskene trodde han folk fremdeles ville bære i 2022.

Tror du amerikanere vil bære munnbind i 2022, spurte CNN.

– Jeg tror det er mulig det er tilfelle. Og igjen, det kommer virkelig an på hva du mener med normalitet, svarte Fauci.

