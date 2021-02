annonse

annonse

– Greit å huske til neste gang.

Tirsdag uttalte Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Jon Helgheim seg kritisk, etter at IS-kvinnen som førte til at Frp gikk ut av regjering, er løslatt fra varetekt. Rettssaken mot henne starter mandag. Hun er tiltalt for flere års deltagelse i IS og risikerer seks års fengsel.

– Dette reagerer jeg veldig på. Påtalemyndighetene gjør det de kan og må. Men vi har en regjering som ga forsikring om at det var helt trygt å hente en terrormistenkt kvinne til Norge. Og nå går hun fritt rundt. Det er regjeringen som må ta ansvar for dette. De hadde ikke trengt å gjøre dette, sa Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim til Nettavisen.

annonse

Kritisk

Den profilerte advokaten Jon Christain Elden er kritisk til uttalelsene fra Frps innvandirngspolitiske talsmann

– Varetekt på bevisforspillelsesfare kan ikke brukes hvis man har fellende bevis. Da må man løslates. Dommer soner man først etter at man eventuelt har fått dem, skriver Elden på Twitter.

annonse

Han får svar fra Frp-representanten:

– Det vet jeg utmerket godt. Derfor skulle regjeringen aldri ha hentet terrormistenkte til Norge, da ender de for opp med å gå fritt rundt, svarer Helgheim.

Helgheim mener det er langt fra bra at kvinnen nå settes for retten i Norge.

– Her er det vanskelig å føre bevis for hva som skjedde der og det bryter med rettsprinsippet om at forbrytelser skal straffes der forbrytelsen ble begått.

Elden Advokatfirma har flere sammenhenger representert Resett.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474