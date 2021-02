annonse

Kongsberg Jazzfestival har kommet i hardt vært etter at artister nekter å spille fordi hovedsponsoren Kongsberg Gruppen selger våpen.

Slike protester er noe som har kommet i det siste. Artistene har blitt politiserte. Men det har ikke smittet over på kirkemusikere. Vårt Land skriver at Kirkemusikkfestivalen Glogerfestspillene lever godt med Kongsberg Gruppen som sponsor.

Glogerfestspillene er byens andre festival, og de har også Kongsberg Gruppen som sponsor. I år ville det ha vært 20-årsjubileum, men det er avlyst på grunn av pandemien. Styreleder Torkild Bjørnson sier at diskusjonen rundt Jazzfestivalens samarbeid med Kongsberg Gruppen har kommet skjevt ut. Han mener at den er basert på følelser og ikke på fakta.

– Man må sette seg inn i hva Kongsberg Gruppen står for totalt. Det viktige for oss er det etiske. Vi har et åpent og greit forhold til Kongsberg Gruppen og diskuterer etiske spørsmål. Vi ønsker å operere etisk. Det gjør vi, og det føler vi at Kongsberg Gruppen gjør.

Glogerfestspillene er underlagt Kongsberg Kirkelig Fellesråd, der leder Anne Berger sier at hun har vært med i fra starten for tyve år siden. Hun synes det blir et negativt fokus på noe som faktisk er mye av Kongsbergs historie.

– Jeg synes det er synd hvis ikke det blir en god dialog og samarbeid videre mellom kulturen og næringslivet. Kongsberg Gruppen gir penger og det er ikke knyttet noe reklame til det.

Staten eier 50,001 prosent av Kongsberg Gruppen, og syv prosent eies av Folketrygdfondet. Konsernet har 17 milliarder kroner i driftsinntekter og 7 688 medarbeidere i mer enn 40 land. De leverer høyteknologiske systemer og løsninger innen offshore, olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar, romfart og fornybare industrier.

