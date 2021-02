annonse

Dagen før første ordentlige konkurranse i ski-VM 2021 er det svært lite som tyder på at det skal være noe mesterskap i Oberstdorf.

Oberstdorf er normalt en idyll med rundt 10.000 tilskuere i området Allgäu i delstaten Bayern helt sør i Tyskland. Det er en turistby som godt hjulpet av idrettsarrangementer som for eksempel hoppuka trekker til seg folk fra hele verden året rundt.

Slik skulle det ha vært under årets ski-VM også, men slik blir det overhodet ikke til tross for at været er så fint som det kan få blitt med opptil 20 varmegrader i sola midt på dagen.

– Trist, sier Julia til NTB da vi møter på henne i kommunens arbeidsantrekk i gang med å feie opp det lille av søppel hun kunne finne i de mer eller mindre folketomme sentrumsgatene.

– Det er synd at det er blitt slik. Vi har forberedt oss lenge, og nå blir det ingen folkefest. Det blir ikke noe party, sukker Julia.

I tillegg til Julia så vi løpet av de minuttene vi var ute en mann vasket vinduene på skobutikken sin, vi så en bil som leverte frukt og vi så to patruljerende politimenn som hadde som hovedoppgave å passe på at folk brukte korrekt type munnbind på mest mulig korrekt vis.

Stor forskjell

Når mesterskapet starter blir det heller ingen folkefest. Det er ikke lov med tilskuere på plass. Årets mesterskap blir et rent TV-mesterskap.

Covid-19-viruset har gjort at kontrastene til mesterskapet i Seefeld for to år siden neppe blir større.

I Seefeld var det stappfullt av folk over alt fra tidlig morgen til sent på kveld. Ikke minst var det mange, mange nordmenn som hadde tatt turen.

Her blir det ingen servering av gjæret tysk tradisjonsøl og gluhwein fra salgsboder plassert mer eller mindre hvor du måtte gå.

Det blir ingen fest, musikk og dans i parkene rundt omkring slik det var da Oberstdorf arrangerte ski-VM i 1987 og 2005.

Stengt

Hotellene er stort sett stengt ned. Det samme er restauranter, puber og spisesteder. Fra enkelte plasser kan du bestille mat og ta med deg om du vil. Du kan ikke sette deg ned noen steder.

Vanlige butikker har heller ikke lov til å ha åpent. Omtrent det eneste som er tilgjengelig er apotek og dagligvareforretninger.

Der Seefeld for to år siden var en tilnærmet oppvisning i hvordan et mesterskap skal arrangeres, blir dette mesterskapet i Oberstdorf noe helt annet.

Her finner du ikke feststemte menn i lederhosen og ditto damer i dirndl.

Trondheim var blant dem som også søkte om å få arrangere ski-VM i 2021. De skal være glad for at de tapte den kampen og at de tar seg av ski-VM i 2025 i stedet.

