Bakgrunnen for dansekunstner og koreograf Mia Habibs frykt for ultraliberalister og høyreekstremister er at Kulturrådet inviterte Sløseriombudsmannen til deres podkast.

Tidligere har Mia Habib politianmeldt Resett for medvirkning til spredning av «hatefulle ytringer». Resett skrev i november 2018 at Mia Habib Productions vil motta 2,8 millioner skattekroner årlig i fire år fra Kulturrådet.

Mia Habib er danser og koreograf, men har de siste årene også jobbet sjangeroverskridende og med ulike former for overgripende kunstprosjekter. Hennes arbeid har en venstrevridd brodd.

Milliontildelingen ble først omtalt av Sløseriombudsmannen, dernest i Resett. I kommentarfeltet ble det uttrykket misnøye med denne offentlige pengebruken. Scenekunst.no rapporterer at Habib ville gå til det skritt å anmelde Resett for spredning av såkalte «hatefulle ytringer» i kommentarfeltet. Hun mente at de aktuelle kommentarene var «rasistiske og islamofobe».

– Fordi denne delingen av saken om basisfinansiering fikk så mye dekning, så lagde Resett også en sak om meg der kommentarene fikk løpe fritt. Det var rasistiske og islamofobe kommentarer, hevdet Habib.

Nå reagerer Mia Habib sterkt på at Kulturrådet intervjuer Sløseriombudsmannen i deres Podkast. Der han blant annet sier at mange reagerer på pengebruken innenfor kultur. Folk vil helst at skatter og avgifter skal gå til nyttige ting som skoler og sykehus.

Men Mia Habib overser det han sier, og kritiserer heller Kulturrådet for at de gav Sløseriombudsmannen taletid. Til Scenekunst sier hun følgende om Kulturrådets mangel på scenenekt:

– Jeg er redd for at ultraliberalistenes og de høyreekstremes retorikk er i ferd med å snike seg inn, også i Kulturrådet, nemlig ideen om at den kunsten som Kulturrådet støtter er elitistisk, at kunstnerne tilhører eliten og står på den ene siden av et gap, der folket står på den andre siden, sier kunstneren som får 2,8 millioner skattekroner i året, og kaller Sløseriombudsmannen for et nettroll:

– Det er det jeg ser når jeg leser Kulturrådets begrunnelse for at de syntes de måtte intervjue et anonymt nettroll i sin podkast, med spenningsskapende, forvrengt stemme. Men jeg er også redd for den påvirkningen retorikken har på oss selv, i måten vi innimellom snakker på om det vi gjør, at det er smalt, at det ikke er for alle. Det må vi slutte med, og ta definisjonsmakten tilbake.

