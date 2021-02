annonse

annonse

Stopper de noen gang opp for å tenke på hvordan deres stempling påvirker andre?

Dagbladets kulturanmelder Anders Grønneberg har vakt massiv kritikk for sine sterkt usaklige formuleringer i sine anmeldelser, i forbindelse med MGP-låten «Fallen Angel», og artisten bak låten, Andreas Andresen Haukeland, kjent som TIX.

Grønneberg brukte halvparten av anmeldelsen av selve låten på å diskreditere Haukeland som person og produsent av «musikalsk søppel». I en anmeldelse av en annen artist har Grønneberg prestert å be en annen artist om å «grine litt på Lindmo», med referanse til at Andreas Haukeland åpnet seg om egne psykiske problemer hos Lindmo på NRK.

annonse

Dette er ikke den første gangen Grønneberg er usaklig og stygg med folk. Han har også omtalt Tone Damli i sexistiske vendinger, noe Haukeland tok opp i NRK Debatten tirsdag kveld.

Les også: Resett-redaktør Helge Lurås stemples som høyreekstrem, konspirasjonsteoretiker og kobles til 22. juli

Diskreditering

annonse

Man kan mislike musikken Haukeland lager, og gjerne også kritisere moderne musikk spesielt. Det er faktisk ikke helt søkt å mene at kvaliteten på musikk er blitt redusert med tiden. Min egen smak er eklektisk. Jeg likte karantene-låten TIX kom med i 2020 og syntes den fanget tidsånden og hvordan mange av oss hadde det på begynnelsen av pandemien, men jeg hører også på Vivaldi og Jean Philippe Rameau, for å si det sånn. Dette dreier seg ikke om smak.

Dette handler om hvordan journalister på nedlatende vis forsøker å demonisere, diskreditere og latterliggjøre folk, snarere enn å fokusere på sak. Det verste med dette er at journalistene oftest slipper unna med dette. Er de utsatte dessuten av feil politisk farge, blir det dessuten applaudert. Anders Grønneberg møter nå massiv kritikk for sine usaklige utspill. «Alle» harselerer nå med ham. Det samme skjer aldri når folk blir stemplet som noe rasist-relatert, selv om denne stemplingen er vel så alvorlig.

Karakterdrap

Et eksempel man kan se til her er hvordan Resett av og til blir fremstilt av journalister. For ikke lenge siden ble jeg omtalt i en TV 2-sak i forbindelse med mitt politiske engasjement. Der ble det nevnt at jeg jobber for det «høyreradikale nettstedet Resett». Jeg vil mene at dette er et enda mer ødeleggende uttrykk for mobbekulturen blant norske journalister enn det TIX ble utsatt for.

Dette var et bevisst, kalkulert forsøk på karakterdrap på meg personlig, på Resetts stab og på leserne. Dette var ikke en kommentarartikkel eller en anmeldelse, der subjektive oppfatninger hører hjemme. Det var en journalistisk nyhetsartikkel, der målet skulle ha vært å formidle nyheter på en mest mulig objektiv og nøktern måte. Journalisten, som jeg kontaktet, har sannsynligvis aldri satt seg inn i hva høyreradikalisme er, og vet ikke at den liberaldemokratiske modellen er noe de aller fleste av oss faktisk slutter oss til, også her i Resett. Det hadde hun visst, om hun for eksempel hadde lest litt statsvitenskap og satt seg litt inn i hva som menes i Resetts stab. Men det var ikke det som var viktig for henne. Det viktige var å demonisere Resett som noe mer autoritært og ytterliggående enn det staben faktisk vil stå inne for, og dermed diskreditere meg som politiker. Da var ikke fakta så viktig.

Konsekvenser

annonse

Kritikk må alle være åpne for. Om det er musikk, politikk eller Resett-skriverier spiller ingen rolle. Dette handler om mobbing. Dette handler om at journalister i norsk presse slipper unna med å sverte folk, male med svært brede pensler og legge opp til utstøtelse fra samfunnet. Hva er budskapet journalistene sender til folk som sliter psykisk, når en ung mann som er åpen om hva han selv sliter med blir utsatt for regelrett hets og «begynn å grin»-retorikk i avisenes spalter? Og er det noen av pressens verste stemplere som noen gang har stoppet opp for å tenke litt på hvordan deres merkelapper faktisk kan bidra til sosial utstøtelse, psykiske problemer og mistillit? Det ser ikke slik ut. De fortsetter i samme tralten.

Mobbekulturen blant journalistene er giftig og uakseptabel. Det er bra at TIX slår tilbake. Det må alle vi andre gjøre også, når pressen forsøker å ødelegge livene våre.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474