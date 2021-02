annonse

annonse

– Vi som skriver dette innlegget, er kanskje ikke den gruppen som «ekspertene» ville kalt for typiske Frp-ere. En skeiv Oslo-gutt som bor i Bergen, og en sogning med foreldre fra India.

I et innlegg i Nettavisen viser Frp-profilene Himanshu Gulaiti og Christian Haugen til at enkelte liberale stemmer i partiet stilt spørsmål ved om Sylvi er riktig partileder for Fremskrittspartiet. Enkeltrepresentanter i ulike deler av landet er bekymret for hva som vil skje med den liberale fløyen av partiet.

– Vi som skriver dette innlegget, har vært uenig med Sylvi flere ganger. Noen ganger om hennes synspunkter overfor skeive, andre ganger om andre temaer. Vi har diskutert og kritisert henne, skriver de to. Gulati er stortingsrepresentant og tidligere FpU-leder, mens Haugen har vært rådgiver for tre ulike Frp-statsråder.

annonse

De mener tilllitsvalgte og folkevalgte i partiet bør spørre seg selv: «Hvem ville du hatt med deg i krigen?»

– Vi har aldri vært i tvil om at Sylvi er en enorm ressurs for partiet eller om hun er egnet til å ta dette partiet til nye høyder som leder. Hun er en dame med sterke meninger, men også en skvær dame som stiller spørsmål, er nysgjerrig og vil forstå når hun er uenig.

De to mener den nye ledertrioen som er foreslåt, med Sylvi Listhaug som leder, Ketil Solvik-Olsen som første nestleder og Terje Søviknes som andre nestleder er en drømmetrio.

annonse

– Vi som skriver dette innlegget, er kanskje ikke den gruppen som «ekspertene» ville kalt for typiske Frp-ere. En skeiv Oslo-gutt som bor i Bergen, og en sogning med foreldre fra India.

– Vi er likevel stolte liberalister, stolte Frp-ere, og vi stiller oss bak trioen med Sylvi som leder og Ketil og Terje som nestledere, konkluderer de to.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474