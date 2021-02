annonse

Etter taxireformen som ble innført 1. november klarer få sjåfører å leve av lønnen.

Etter at reformen ble innført har det blitt gitt ut 1000 nye løyver i Oslo og Viken. Taxisjåfør Abdi Kafi har sagt til Klassekampen at han sitter igjen med 300 kroner etter tolv timers arbeid. Pandemien har redusert antall kunder og de nye løyvene har skapt hard konkurranse.

– Det er ikke for sent å snu. En har ikke fått på plass taksameter, en del regler, og det er ikke mange som har gjort store investeringer som vil være vanskelig å reversere. For nye aktører er det helt umulig å komme inn på markedet under en pandemi. Det er lettere å gå tilbake på denne reformen enn på andre reformer, seier generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet (YTF), Trond Jensrud til Klassekampen.

– Dette var en forhåndsannonsert katastrofe for taxinæringen. Det var en lite gjennomtenkt strategi å gi frislipp for konkurranse i en næring der det alt er små marginer. Konkurransen er for stor, og en ønsker at det skal bli mer seriøst, ikke mindre seriøst, seier Jensrud.

Øystein Trevland fra Norges taxiforbund tror det vil være vanskelig å få reversert reformen.

– Nå trenger vi først at vi blir kvitt pandemien. Så må vi se på lovverket. Hva gjør vi når folk ikke kan leve av det? spør han, og legger til:

– Det blir nok vanskelig å snu, men vi må finne ut hva vi må gjøre for at folk skal ha det som jobb. Nå er vi på god vei inn i et løsarbeidersamfunn.

Bakgrunnen for taxireformen begrunner Regjeringen med at det er dyrt for forbrukerne å ta drosje i dag, og næringen har hatt en nedgang i omsetningen. De mener at markedet fungerer dårlig. Det er for liten konkurranse i byene og i distriktet er det ikke alltid tilgjengelige drosjer når folk trenger det.

Dette skyldes at det er tak på antall løyver, og det fører til at markedet ikke tilpasser seg etterspørselen. Med taxireformen fjernes taket på antall løyver, og det betyr at alle som oppfyller kravene kan få løyve. En trenger heller ikke være knyttet til en sentral. Det åpner for nye metoder for å drive med drosjetjenester.

