Fredrik Græsvik blir kalt en «skam for yrket sitt» etter spekulasjoner om at Trump kan bli dømt i en ny rettsak i forbindelse med Kongress-stormingen.

Den Trump-kritiske nyhetskanalen TV 2 har mange ganger hevdet at den tidligere presidenten Donald Trump er rasist. De har også skrevet flere kommentarer der de antydet at 74-åringen samarbeidet med Vladimir Putin om å vinne USA-valget i 2016, og at han var en russisk agent.

Konspirasjonsteorien om at Trump var en russisk agent ble til slutt etterforsket av FBI etter press fra både media og demokrater i USA.

Da FBI konkluderte med at Donald Trump aldri hadde samarbeidet med Russland, døde konspirasjonsteorien og mediene ble stille. Det ble også stille fra TV 2s Fredrik Græsvik om den tidligere antydningen om at Trump var russisk spion.

Riksrettsfarse

Etter FBIs etterforskning om Russland-konspirasjonsteorien ble Donald Trump likevel stilt for riksrett. Den første av to. Venstreorienterte medier i Norge og USA trodde Trump kunne bli dømt for «maktmisbruk og for forsøk på å hindre Kongressens arbeid».

Men det ble han aldri. Den tidligere presidenten ble frikjent på alle punkt tidlig i 2020.

Så kom en ny riksrettssak. 6.januar 2021 stormet et par hundre mennesker Kongressbygningen i Washington D.C. President Trump fikk skylda. Media og demokrater hevdet at Trump «fremprovoserte» bråket.

Men også denne gang ble Trump frikjent, til stor skuffelse for mange journalister.

Til tross for to frikjennelser er det likevel rom for nye spekulasjoner og rykter. Den norske nyhetskanalen TV 2 har ikke gitt seg. TV 2s utsendte til USA, Fredrik Græsvik, har nå skrevet et innlegg på Facebook til sine mange tusen følgere om at Trump fremdeles kan bli dømt for Kongress-stormingen.

– I min hjemby, DC, pågår nå en bred etterforskn-ing av den dødelige kongresstormingen 6. januar. Trump risikerer en tiltale for å ha bidratt til å oppildne til eller beordre et opprør. Blir Donald Trump tiltalt og dømt for noen av disse forbrytelsene, risikerer han enorme økonomiske konsekvenser og lange fengselsstraffer, skriver han og linker til den svært Trump-kritiske avisen New York Times.

– Du er en skam!

Græsvik nevner ikke at sjansen for at Trump blir tiltalt i en vanlig rettssak er omtrent lik null. Flere i kommentarfeltet reagerer på TV 2-journalistens Facebook-innlegg.

– Måtte du selv bli holdt strafferettslig ansvarlig for alle dine løgner og halvsannheter om Trump som reporter hos TV2 Fredrik Græsvik! Du er en skam for yrket ditt! skriver en person.

USA-stasjonerte Græsvik skriver også at Trump er under etterforskning for blant annet skattesvindel og for å ha «truet en valgfunksjonær». Den siste anklagen hevder Græsvik er fakta.

– Den tidligere presidenten er foreløpig under etterforskning i to delstater, som vi kjenner til. I New York for skattefusk og økonomisk svindel. I Georgia for å ha forsøkt (som president) til å presse en valgfunksjonær til å endre valgresultatet. Det siste vet vi at han har gjort. Om det får strafferettslige konsekvenser, gjenstår å se.

– Rettssaker kan bli x-president Donald Trumps nye tidsfordriv, konkluderer Græsvik i Facebook-innlegget.

