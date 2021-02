annonse

annonse

Børsene i Asia fikk en nedtur onsdag, mens investorene vurderer risikoen for inflasjon fulgt av renteheving. Hongkong ledet an med et fall på 3 prosent.

Også i Tokyo, Shanghai og Seoul var det markant nedgang onsdag. Nikkei-indeksen falt 1,6 prosent, Kospi-indeksen gikk ned 1,6 prosent, mens hovedindeksen i Shanghai falt 2 prosent.

I Sydney gikk ASX 200-indeksen ned mer beskjedne 0,9 prosent, mens India gikk mot strømmen med en oppgang på 0,4 prosent i Mumbai.

annonse

Myndighetene i Hongkong kunngjorde en ny redningspakke verdt rundt 130 milliarder kroner, men den omfattende koronahjelpen blir ikke bare godt mottatt. De enorme summene som sprøytes inn i økonomien, bidrar til å presse opp rentene på statsobligasjoner. Det gir igjen uro for inflasjon – som har vært nærmest ikke-eksisterende i over et tiår – og heving av styringsrentene.

Den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell sa tirsdag i Kongressen at banken ikke ser noen grunn til å gå bort fra det ekstremt lave rentenivået. Han påpeker at den økonomiske gjenreisingen «fortsatt er ujevn og langt fra over».

– Økte lånekostnader er likevel det som ligger lengst fram i bevisstheten, selv om Powells budskap dempet noe av nedturen for amerikanske aksjer onsdag. Markedene i Asia ser fortsatt med uro på den stigende avkastningen på obligasjoner, sier Jingyi Pan i finanskonsernet IG.

annonse

Når obligasjoner blir mer lønnsomme og mer attraktive, har aksjekursene en tendens til å falle når investorene flytter sine penger til trygge obligasjoner.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474