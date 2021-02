annonse

Oslos miljø- og samferdselsbyråd, Lan Marie Berg, og MDG ønsker seg et forbud mot bensin- og dieselbiler over hele Oslo innen 2030.

Men allerede neste år så kan det bli forbudt å kjøre fossilbil i Oslo sentrum.

— Målet er å utrede alternativene slik at dette kan implementeres innenfor Ring 1 ved utgangen av neste år, sier miljøbyråden.

Selv om et bilfritt sentrum så definitivt har sine klare fordeler, så vil det også skape mange problemer. Alle de som er avhengig av bil vil jo i utgangspunktet egentlig få en klar beskjed om at de ikke lenger er ønsket i Oslo sentrum.

Det er vanskelig å forstå hvilken verden Berg og MDG lever i. Et bilfritt sentrum kan på mange måter forsvares eller i hvert fall ha klare fordeler for veldig mange, men å ønske hele Oslo bilfritt blir bare tåpelig.

For hva er poenget med det? Forurensing?

Forskning viser nemlig at når det gjelder skadelige svoveldioksider (SOx) og nitrogenoksider (NOx) så slipper faktisk verdens 15 eller 16 største containerskip ut like mye som hele verdens bilpark til sammen.

Maskinene i disse båtene på over 100.000 hestekrefter er visstnok ganske så drivstoffeffektive, men de går på tungolje og utslippene av SOx og NOx fra en av disse kan – på et år – tilsvarer utslippene fra 50 millioner biler. I tillegg må det nevnes at skipenes drivstoff inneholder 2.000 ganger mer svovel – ofte mer – enn autodiesel gjør.

Når vi så vet at de årlige CO2-utslippene fra ett containerskip tilsvarer om lag 56 000 biler, så lenge containerskipet seiler 174 000 kilometer på ett år, og hver av bilene kjører 15 000 kilometer i samme periode – og det finnes i underkant av 6000 containerskip i verden – så forsvinner miljøargumentet til MDG like brått som dugg for solen.

Eller vil Lan Marie Berg også forby alle containerskip å komme til Oslo?

Man kan jo saktens undre seg over hva MDG ønsker å oppnå med å fjerne alle fossile biler fra Oslo. Alle kan ikke sykle, ta t-bane, trikk eller buss heller. Resultatet vil bli at funksjonshemmede og eldre ikke lenger kan ta seg rundt i Oslo, samt at kjøpesentere og butikker rundt om vil lide kraftig. Det er ikke like lett å ta med seg handleposer på trikken eller på en sykkel, i tillegg til at det er upraktisk og unødvendig.

Men dette er kanskje ikke noe som har streifet MDG og Berg? Så lenge det ikke finnes fossile biler i Oslo, så får alt annet bare bli som det blir. Det er jo god politikk, sett med ideologiske briller.

Elbiler kan kanskje overta for fossile biler en gang i fremtiden, men noe mindre forurensing blir det ikke å snakke om av den grunn.

