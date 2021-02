annonse

Men hun vil helst dempe støyen rundt utbyggingene.

I går kom nyheten om at tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga fra Senterpartiet blir ny sjef i vindkraftorganisasjonen Norwea. Hun har bodd i utlandet i mange år og jobbet for FN.

– Jeg har bodd i utlandet i over åtte år, og jeg vet at jeg kommer tilbake til et område som har vært konfliktfylt. Men jeg opplever at konfliktene er i ferd med å roe seg noe ned, og jeg håper jo å kunne bidra til en mer lavmælt samtale om hvordan man klokt kan utvikle vindkraft på land og til havs, sier Haga på telefon fra Roma, til energimagasinet Montel.

På spørsmålet om vindkraftutbygging er omstridt, svarer hun at om en gjør det riktig så gir vindkraft både til havs og på land store industrielle muligheter, og bidrar til det grønne skiftet som vi trenger globalt. Men hun understreker at det må gjøres riktig, da må vi være årvåkne på miljøkonsekvensene og sikre at verdier legges igjen lokalt.

– Det er derfor jeg sier at jeg er opptatt av at man må ha den lavmælte samtalen rundt dette, og greie å ivareta de ulike hensynene som absolutt må tas for at vindkraft skal bidra til å nå de ambisiøse klimamålene som er satt, sier hun, og legger til at vi kommer ikke utenom vindmøller om vi skal oppnå det grønne skifte:

– Jeg tror det er vanskelig å nå klimamålene hvis vi ikke klokt legger til rette for produksjon av vindkraft, det være seg på land og til havs.

Haga er fremdeles medlem av Senterpartiet, men hun vil jobbe for å ha et godt forhold alle de politiske partiene. Noe hun har erfaring med fra FN-jobben.

