Frykter rask renteøkning.

2020 ble på mange måter en parademarsj for gullet, som forrige sommer passerte 2.000 dollar pr. unse for aller første gang.

I alt la gullprisen på seg 25 prosent i fjor. Mange har derfor håpet at 2021 også skal bli et knallår for det klassiske edelmetallet.

Det kan de se langt etter, mener analytiker.

Hos Kitco News har David Lin snakket med Bill Baruch, som er president i Blue Line Futures og regelmessig gjest i programmet. Nå har Baruch dårlig nytt: Stigende renter gjør at både gull og aksjemarkedet vil sakke akterut i år.

Det begynte i oktober 2020, da treasury yields – renten på amerikanske statsobligasjoner – begynte å stige. Men siden stigningen skjedde så sakte, er det først etter nyttår realiteten har gått opp for de brede segmentene i aksjemarkedet.

– Når rentene stiger sakte og stødig, er det ingen big deal. Men hvis vi ser store 0,10 basispoeng, 0,20 basispoeng, til og med 0,30 basispoeng på en uke eller to, da begynner det å nærme seg en smertegrense, mener Baruch.

– Hvorfor er 1,5 en smertegrense? Hva betyr det begrepet, spør Lin.

– Du vet, det er trykt opp mye gjeld, du har en god del gjeld på balanseoppstillingene, og de vil koste mer å betjene den gjelden, sier Baruch om renteoppgangen.

