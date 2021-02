annonse

Nesten alle batteriene som brukes i europeiske elbiler kommer fra Asia og USA. NRK portretterer Jørn Nydahl fra Ålesund. I snart tre år han hatt elbilen, som han ønsket seg, angivelig fordi den var bra for miljøet og rimeligere å ha.

Men at batteriet hans trolig ble produsert på en fabrikk med lite fornybar energi, som kull, kommer soom en overraskelse.

– Det visste jeg ikke, sier han.

Til Norge

– Nå jobber mange i Europa med å utvikle batterifabrikker som skal produsere for de europeiske bilprodusentene, sier Morten Halleraker. Han er leder for batterisatsingen i Hydro.

USA har den største batterifabrikken i verden, men det er Asia som produserer flest battericeller. Kina, Sør-Korea og Japan er de store produsentlandene. Mange av disse batterifabrikkene ligger i områder som ikke har det NRK kaller «ren strøm».

– Hvis vi produserer det i Norge, vil vi kunne gjøre det på renere vis. Vi har mye renere strøm, sier professor i industriell økologi ved NTNU, Anders Hammar Strømman.

– En mulighet er at vi får til batterifabrikker rundt omkring i Norge og at det blir en ny næring som kan ta over for petroleumsnæringen over tid, sier han.

Batteriproduksjon krever bruk av råvarer som blant annet litium, kobolt, nikkel og grafitt. De fleste råvarene som er nødvendige i litium-ion batterier er tilgjengelig i Norden, ifølge Strømman.

Dilemma

Kobolt utvinnes i stor grad i Kongo, med bruk av barnearbeidere. Amnesty skriver følgende på sine sider:

Opptil 70 prosent av all kobolt i verden kommer fra Den demokratiske republikken Kongo (DRC). Mer enn 20 prosent av kobolten utvinnes ved at gruvearbeiderne krabber ned i smale, mørke tunneler opptil 70 meter under bakken, uten noen form for beskyttelse, og graver kobolten ut med bare hendene.

Amnestys etterforskning viser at barn så unge som 14 år arbeider på denne svært farlige måten, og kan være nede i gruvene opptil et døgn om gangen. Og barn helt ned i 7-årsalderen arbeider ved gruvene for 1-2 dollar dagen.

Både voksne og barn som arbeider med å utvinne kobolt risikerer livet sitt. De kan få alvorlige helseskader på grunn av koboltstøvet de puster inn. Det er også høy sannsynlighet for alvorlige ulykker.

NRK skriver ikke noe om dette aspektet ved det «grønne skiftet» i sin artikkel.

