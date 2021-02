annonse

Oslo kommune planlegger å bygge høyblokker 16 steder i Oslo. Blant annet på Skøyen og i Nydalen der det i dag er småhusbebyggelse.

Dette har fått arkitekt Erik Collett til å reagerer, han sier at høyhusene har utspilt sin rolle.

– Ser vi på historikken ble disse bygget som maktsymboler. Og høyhusene bygges fortsatt som maktsymboler i nykapitalistiske land, men det er ikke tilfelle lenger i Europa. Vi har ikke behov for det lenger, sier han til Avisa Oslo, og legger til at i Norge står solen lavt det meste av året, i den kalde perioden:

– Bakkeplanet oppleves som mørkt og kaldt med lange slagskygger og med hyppige vindturbulenser som oppstår mellom høyhusene.

MDG-politiker Eivind Trædal har selv flyttet med familien ut av byen, til svigermors villa i forstaden. Han ser ingen problemer med høyblokker sentrum, bare fordeler:

– Vi ønsker oss høyere utnyttelse rundt knutepunktene for å unngå at byen eser ut og legger beslag på matjord og natur. Da er det selvsagt at vi også bør bygge i høyden, sier han til Avisa Oslo, og vil ikke vite at høyhus er maktsymboler:

– Vi bygger ikke høyhus som maktsymboler. Det er en avsporing å tillegg folk den type intensjoner. Og det blir det ikke noen kjempefruktbar debatt av.

Trædal er helt uenig at høyblokker lager grå og kalde skygger. Som eksempel bruker han en gågate i Oslo med tre-fire etasjers høye bygg.

– Går du gjennom Torggata er store deler av gata ofte i skyggen, men gata har et miljø og oppleves positiv selv om det er skygge der. Det er derfor man skal ta debatten om gode byrom. Man må komme seg videre fra bare å snakke om høyder.

