Flere av Facebook-kommentarene til fagbladet Fontene har hatefullt budskap mot barnevernet og systemet.

Solfrid Rød er ansvarlig redaktør i Fontene, fagbladet for Fellesorganisasjonen (FO) for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Hun sier at de vil ikke stenge folk ute. Derfor har Fontene en åpen gruppe på Facebook med rundt 15 000 følgere. I den gruppen kan alle delta, enten om man er fagperson eller har opplevelser med tjenesten.

Men nå har Fontene laget en artikkel med kritikk av eget kommentarfelt. Det kom på bakgrunn av barne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstads innlegg rett før jul: «Takk til alle dere i Barnevernet!». Det fikk opp volumet i kommentarfeltet, det endte med at medlemmer kontaktet redaksjonen og mente belastningen ble for stor. En hevdet at kommentarene «bryter meg ned fordi jeg mister motivasjonen».

– Jeg setter stor pris på artiklene Fontene deler, som er treffende, dagsaktuelle og nyanserte, men når mennesker med åpent hat mot barnevernet og ansatte får lov å dominere kommentarfeltet, da melder jeg meg av. Jeg blir nedbrutt av det, sier en barnevernspedagog, og mener at det er ubehagelig å høre:

– Det er den generelle kritikken og påstander som at barnevernet ødelegger liv, eller at vi som jobber i barnevernet er maktsyke mennesker. Det er så omfattende!

Rød ser at det ikke er enkelte kommentarer medlemmene reagerer på, men mengden av hatefulle ytringer.

– Jeg forstår menneskelig sett at det er slitsomt. Men jeg mener likevel det ville vært feil av oss å stenge folk ute, sier hun til Medier24, og legger til:

– Det er tøft å jobbe i barnevernet, og ingen forventer at de må svare opp masse kritikk når de kommer hjem og har fri. Men jeg håper de vil titte innom av og til. Jeg tror det er nyttig for ansatte i barnevernet å se hvilke myter og forestillinger som finnes om tjenesten.

