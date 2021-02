annonse

«Usolidarisk».

I forslaget til nytt program står det at Rødt vil kreve at EØS-borgere må kunne vise til ansettelse og arbeidskontrakt med lønns- og arbeidsvilkår etter norske tariffavtaler for å få oppholdstillatelse for arbeid i Norge, skriver Klassekampen.

I programforslaget står det: «EØS-borgere må ha en ansettelse og arbeidskontrakt med lønns- og arbeidsvilkår etter norske tariffavtaler, for å få oppholdstillatelse for arbeid i Norge. Straffen for brudd på denne bestemmelsen skal knyttes til arbeidsgivers lovbrudd. En oppsigelse skal derfor ikke automatisk medføre at arbeidstakeren mister oppholdstillatelse.»

Nå kaller flere Rødt-poltiikere forslaget «usolidarisk».

– Våre krav må bidra til å forene ulike arbeidere, ikke splitte dem. Målet vårt er internasjonal solidaritet. Det må legges til grunn, sier Siavash Mobasheri, leder av Rødts tyngste lokallag, Oslo, som sammen med flere Rødt-politikere i en kronikk i Klassekampen kaller forslaget «usolidarisk».

– Vi må ikke ha som motiv å forsvare våre privilegier som norske arbeidere.

Avviser

Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen har ledet programarbeidet og avviser at dette er et linjeskifte. – Vi ser dette som en videreføring av den linja Rødt har hatt. Vi mener formuleringen om «norske vilkår» ikke er sterk nok. Det er ikke verktøyet folk på byggeplasser, lakseslakterier og verft i Norge trenger, sier hun til Klassekampen.

