Finnes det en allianse mellom venstresiden og islam? Frankrikes regjering vil komme til bunns i det.

I et intervju med nyhetskanalen CNews forrige uke, annonserte Frankrikes minister for høyere utdanning, Frédérique Vidal, at hun vil be den offentlige forskningsinstitusjonen Centre national de la recherche scientifique (CNRS) om å granske et konsept kjent som «islamo-gauchisme».

Grovt oversatt til «islamo-venstre» eller «islamo-sosialisme», blir konseptet omtalt som en neologisme (nyord) som angir den antatte nærheten mellom ideologier og partier på venstresiden – og islamske eller islamistiske kretser.

Under intervjuet, sa Vidal seg enig i at det finnes «en slags allianse mellom Mao Zedong og Ayatollah Khomeini» på franske universiteter, som hun mener at akademikere flest er imot.

Hun kaller «islamo-gauchisme» for «samfunnsvitenskapelige teorier som truer Frankrike», og legger til at konseptet, som hun påstår herjer på franske universiteter, hindrer akademisk frihet og «korrumperer [det franske] samfunnet».

Omstridt

Bruken av begrepet «islamo-gauchisme» har lenge vært omstridt i Frankrike. Fra å innledningsvis være assosiert med ytre høyre, har likevel konseptet sakte men sikkert beveget seg inn i fransk mainstream politikk over de siste årene.

Mange har blitt overrasket over at flere ministre i Macrons «sentrumsorienterte» regjering har tatt i bruk ordet i senere tid.

Venstrepolitikere: – Sjokkert

Tirsdag 16. februar kunngjorde Vidal i nasjonalforsamlingen at hun hadde bedt CNRS om en «vitenskapelig studie av all forskning» ved universitetene for å få skilt ut «hva som er akademisk forskning og hva som er aktivisme og meninger».

Etter Vidals kunngjøring i parlamentet, lot ikke kritikken vente på seg fra den franske venstresiden.

— Vi er sjokkerte over disse heksejaktene, de er et annet regime verdig. Har du ikke noe bedre å gjøre enn å sette i gang et tankepoliti?, spurte Bénédicte Taurine, en parlamentariker fra det radikale venstrepartiet La France Insoumise.

— Jeg ble spurt ut om det som nå skjer på universitetene, nemlig akademikere som sier de selv forhindres av andre i å utføre forskningen sin, kontret Vidal.

Akademikere: – Svakt definert begrep

Bruken av begrepet «islamo-gauchisme» er omstridt blant akademikere i Frankrike. I en uttalelse offentliggjort dagen etter Vidals opptreden i nasjonalforsamlingen, kritiserte CNRS bruken av det. De kaller begrepet «svakt definert» og betegner det som et «politisk slagord uten rot i en vitenskapelig virkelighet.»

CNRS viser til bruken av begrepet i den offentlige debatten og skriver at de «på det sterkeste fordømmer de som forsøker å bruke det til å stille spørsmål ved den akademiske friheten (…) eller stigmatisere enkelte forskningsmiljøer». Forskningsinstitusjonen «fordømmer spesielt forsøk på å delegitimere enkelte forskningsfelt, som postkolonialisme, interseksjonalisme eller arbeid med begrepet ‘rase’».

CNRS kaller den pågående debatten rundt «islamo-gauchisme» for «en beklagelig instrumentalisering av forskning».

I en annen uttalelse fra CPU (konferansen av universitetsrektorer) tirsdag sist uke, heter det at de er forbløffet over uttalelsene fra Vidal. De kaller «islamo-gauchisme» en «pseudo-forestilling».

Frankrike-ekspert: — Rent politisk utspill

I et intervju med studentavisen Khrono, avviser Franck Orban, Frankrike-ekspert og førsteamanuensis ved Høyskolen i Oslo, at konseptet «islamo-gauchisme» eksisterer på franske universiteter. Han mener at utspillet til Vidal først og fremst handler om politikk.

— Det finnes ikke noe forskning eller fakta, som underbygger påstanden om «islamo-gauchisme». Det er ingen etablert definisjon av det og ingen beviser på at dette har vært et omfattende problem, sier han og legger til:

— Det nærmer seg valg. Kampen vil sannsynligvis avgjøres på høyresiden, Macron vet at han har tapt venstresiden. Han vil være sikker på at han kan kapre høyrevelgerne, kanskje kan han også vinne velgere som er usikre og vurderer å stemme på Marine Le Pen. Å snakke om islam, og spesielt den delen av venstresiden som er sympatisk overfor islam, fenger alltid på høyresiden.

«Av-wokefisering» av akademia

I en kronikk i The National Interest skriver Sumantra Maitra, doktorgradsstipendiat ved universitetet i Nottingham, om kontroversen rundt «islamo-gauchisme» i Frankrike. I motsetning til mange av sine franske akademikerkollegaer, mener han at konseptet «islamo-gauchisme» er reelt og stiller positiv til initiativet fra den franske regjeringen.

Han kaller «islamo-gauchisme» for en undergren av et konsept som er importert fra amerikansk akademia – kjent som klagestudier (grievance studies) – hvor universitetene, utdanningsstyrene og andre deler av byråkratiet dyrker offermentaliteter blant minoriteter, som bidrar til å korrumpere og forråtne samfunn innenfra.

Også kjent som wokeisme, mener Maitra at USA holder på å bli balkanisert rundt spørsmål om rase og etnisitet, og at det er naturlig at resten av verden ikke vil bli med på dette «farlige splittende tullet.»

Han mener at Frankrike nå er den første vestlige stormakten som forsøker å ta opp kampen mot denne splittende ideologien, og kan vise seg å være en modell for andre land å etterligne i tiden fremover.

