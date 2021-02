annonse

Skepsis til rekkevidden i norsk vintervær samt store avstander og få ladepunkter; gjør at det er få i distriktene som har elbil som førstevalg.

I klimameldingen skriver regjeringen at elbil skal bli et naturlig valg for norske bilister. Men i en kartlegging foretatt av Adresseavisen viser det seg at det er langt igjen i distriktene.

Det er under 5 prosent elbiler i personbilparken i 26 av 38 trønderske kommuner, skriver avisen.

Skepsis til elbiler i kaldt klima og for få ladestasjoner som gir bekymring om rekkevidden, er hovedårsakene. MDG ønsker at regjeringen legger en detaljert plan for hvordan det skal kunne bli nok hurtigladere i landet.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) er skeptisk til å lage noen plan.

