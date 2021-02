annonse

annonse

Den terrortiltalte Sumaira Ghafoor (40) sier hun gjorde en alvorlig feil ved å dra til Syria, men at hun ikke var fri til å rette opp feilen.

I et anonymisert intervju med VG sier hun at hun ikke føler seg som IS-kvinne. Hun ble nylig løslatt fra varetekt. Rettssaken mot henne starter mandag.

– Ja, jeg har vært i Syria og opplevd IS på nært hold, men det er jo en grunn til at jeg har prøvd å komme meg vekk derifra i mange år. Jeg syns bare IS er veldig ille, sier kvinnen til VG.

annonse

Hennes hjemkomst førte til at regjeringen gikk av vinteren 2020. Rettssaken mot henne starter mandag Hun er tiltalt for å ha deltatt i ekstremistgruppen IS fra 2013 til 2019. Hun skal ha tilrettelagt for at hennes ektemenn kunne delta i stridshandlinger ved å passe hus og barn.

Angrer

Hun sier hun angrer på at hun forlot Norge.

annonse

– Men da jeg var kommet inn i Syria, så kom jeg i en situasjon der jeg som kvinne ikke sto fritt til å rette opp den feilen jeg hadde gjort, svarer den terrortiltalte kvinnen.

Da hun ble hentet hjem var en av grunnene at sønnen skulle være alvorlig syk. Siden har hans helsetilstand vært unntatt offentlighet.

Nå vil ikke kvinnen og hennes advokat snakke om sønnens tilstand, for det er unntatt offentlighet, og hun vil heller ikke svare på om hun har fått møte sine barn etter at hun ble løslatt fra varetekt, skriver VG. Men hun er glad for at de fikk komme tilbake.

– Det har selvfølgelig betydd alt. Det reddet livet til gutten min, og det betyr også at begge mine barn ble reddet fra å vokse opp i et farlig og radikalt miljø der barn blir lært å hate Vesten. Dette er jeg overlykkelig for, svarer kvinnen.

Relativt lite er kjent om bakgrunnen til kvinnen, men hun studerte i en periode på Høgskolen i Oslo, hvor hun kom i kontakt med den bokstavtro og ultrakonservative gruppen Islam Net. Siden ble hun en del av det radikale islamistmiljøet og reiste sammen med Bastian Vasquez til Syria hvor hun skal ha sluttet seg til Al-Qaida-grupperingen Jabhat al-Nusra og senere Islamsk Stat (IS).