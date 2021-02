annonse

– Nedverdigende omtaler av kvinner og holdninger som glorifiserer seksuell vold og sexpress blant unge.

MPG-vinneren Andreas Haukeland har vunnet mange nordmenns hjerter med sin åpenhet om psykiske problemer. Nå krever imidlertid den tidligere Miss Norge og kommunikasjonsarbeideren Alexandra Marie Backström (32) at Haukeland (27) bør si unnskyld.

– Jeg mener at kvinner har krav på at TIX beklager hvordan han har omtalt oss tidligere, på samme måte som han fikk sitt oppgjør med anmelderen. Jeg mener at en slik beklagelse må til om han skal kunne gå videre som et troverdig forbilde for mental helse, sier hun til God kveld Norge.

Skapte storm

Det skapte storm i 2015 da Tix & The Pøssy Project stormet VG-lista med låten «Sjeiken 2015», med blant annet refrenget «I kveld er det lov å være hore/Vil du være med meg hjem når vi drikkes under bordet?»

– Låtene jeg har problemer med, er de låtene som underbygger en ukultur, som innebærer nedverdigende omtaler av kvinner og holdninger som glorifiserer seksuell vold og sexpress blant unge. Han har siden bevist at han kan lage gode låter uten den typen innhold, og da bør han ta ansvar for og avstand fra sine tidligere holdninger, sier Backström.

