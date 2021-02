annonse

Han mener at Mímir Kristjánsson snakker ned Rødts klimapolitikk og er mer enig med Tina Bru.

– At du er fra Rogaland, gjør ikke at du må drive med billig oljepopulisme, skriver sentralstyremedlem Aled Dilwyn Fisher i Rødt på Twitter.

Aftenbladet skriver at Fisher er klimarådgiver i Naturvernforbundet og har en doktorgrad i rettigheter og økologi i India. Han spør på Twitter hvorfor Mímir som rogalending må forsvare olje fremfor milliarder som rammes av klimakrisen. Han mener også at Kristjánsson setter opp industriarbeidere mot klimaengasjerte velgere, og at han er drittlei av at han bruker sine mediekontakter til å snakke ned Rødts energi- og miljøpolitikk.

Klimarådgiveren i Naturvernforbundet sier at klimakrisen er den aller største krisen vi står overfor, at det skyldes kapitalismen og øker klasseforskjeller mer enn alt annet. Men dessverre har Kristjánsson mer til felles i oljepolitikk med Høyres oljeminister enn mange av sine partikamerater. Det finner mannen med en en doktorgrad i rettigheter og økologi i India bekymringsverdig.

Fisher avslutter med et krav:

– Ta ansvar. Dropp oljepopulismen. Ta klimakrisen på alvor. Slutt å bruke din medieplattform til å snakke ned Rødts politikk!

Men kritikken preller av på Mímir Kristjánsson

– Selv er jeg såpass stor i kjeften at jeg må tåle noen klare tilbakemeldinger som dette. Det er ikke min oppgave i livet å klage på folks takt og tone. Vi er uenige om noe som betyr mye for oss begge. At det blir litt temperatur, må vi bare leve med, svarer han, og sier at det preller av:

– Jeg kan se for meg verre ting enn å bli kalt oljepopulist, men det er ikke like trivelig å bli beskyldt for å løpe Høyres ærend. Men i en opphetet debatt er det lov å slenge litt med leppa. Det gjør jeg virkelig selv også. Dette preller av.

