Politiet fikk i 18-tiden melding om at tre gutter i tenårene hadde blitt ranet av tre jevnaldrende gutter i Særumsand.

– Det ble truet muntlig med kniv og de fornærmede ble fratatt penger og andre eiendeler, skriver politiet på Twitter.

Politiet har etter søk i området med flere patruljer pågrepet tre gutter i alderen 17-18 år som de mistenker står bak ranet.

– Vi fikk tak i tre andre gutter som vi mistenker står bak ranet, og vi fant eiendeler på en av guttene som tilhørte de fornærmede, sier operasjonsleder Kristian Loraas til VG klokken 20.48.

– De er ikke avhørt enda, to av dem er satt i arresten og den siste, 17-åringen, tar vi avhør av i kveld før vi vurderer om vi skal slippe ham.

Politiet har ikke oppgitt noe om bakgrunnen til ransofrene eller de antatte gjerningspersonene.

— Politiet i Øst (@politietost) February 25, 2021