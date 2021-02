annonse

82 prosent av de spurte synes det er uakseptabelt at stater kan betale seg fram i vaksinekøen, viser en undersøkelse fra Kirkens Nødhjelp, ifølge NTB.

– Dette er et tydelig signal til politikerne, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

I undersøkelsen, som er gjort av Respons Analyse for organisasjonen, kommer det frem at det er personer aldersgruppen 18 til 24 år som er mest kritiske. 81 prosent i denne aldersgruppen svarer at de vil være villige til å gi fra seg sin vaksinedose til fordel for helsepersonell og sårbare mennesker i utviklingsland.

– Dette viser at nordmenn flest har sans for en rettferdig fordeling av vaksiner. Når Norge og andre rike land kjøper seg fram i vaksinekøen, så har ikke dette støtte i befolkningen, sier Høybråten.

