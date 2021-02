annonse

Flere og flere i det amerikanske forsvaret tar til orde for å utvikle et lett og billig jagerfly som kan komplettere det tunge og dyre F-35.

Forbes rapporterer at høytstående offiserer i US Air Force vurderer å utvikle et nytt, rimelig og lett jagerfly, som skal erstatte hundrevis av USAs gamle F-16-fly. Jagerflyene skal komplettere en liten flåte med sofistikerte – men kostbare og upålitelige – F-35-stealth-jagerfly.

Resultatet vil være en blanding av dyre «femte generasjons» F-22- og F-35-fly, samt nye og billige «femte generasjons-minus»-jagerfly, forklarte stabssjef i US Air Force, generalsekretær Charles Brown Jr., til journalister sist onsdag.

Svindyrt

Over 20 år med forskning og utvikling har gjort det som egentlig skulle være et lett jagerfly til et tyngre og dyrere multifunksjonelt krigsfly, ettersom det amerikanske luftforsvaret og utvikleren Lockheed Martin stadig har pakket det med mer og mer ny teknologi.

– Ja, vi snakker om F-35. Det 25-tonn tunge stealth-krigsflyet har blitt selve problemet som det skulle løse. Og nå trenger USA et nytt jagerfly for å løse F-35-problemet, sa Brown.

Med en pris på rundt 100 millioner dollar per fly, inkludert motor, er F-35 svært kostbart. Mens flyet har stealth-kapasiteter og er full av høyteknologiske sensorer, omtales det også som «vedlikeholdsintensivt, buggete og upålitelig».

– F-35 er en Ferrari. Man kjører ikke Ferrari til jobb hver dag, man kjører den bare på søndager. Dette er vårt «high-end»-jagerfly, og vi vil sørge for at vi ikke bruker det til «low-end»-kampformål. Jeg vil moderere hvor mye vi bruker disse flyene, forklarte Brown.

Nytt behov

Brown tar derfor til orde for å utvikle et nytt «low-end»-jagerfly som kan brukes i til «daglige militære formål». I dag oppfyller USAS omtrent 1000 F-16 dette behovet, men disse flyene er gamle og US Air Force har ikke kjøpt en ny F-16 fra Lockheed Martin siden 2001.

Idéen om å bestille nye F-16 for «daglige militære formål» har blitt luftet av tjenestepersoner i det amerikanske forsvaret, men Brown avviser dette forslaget.

– Det er for vanskelig å oppgradere det 17-tonn tunge F-16-jagerflyet med den nyeste programvaren. I stedet for å bestille nye F-16-er, burde luftforsvaret designe et helt nytt «low-end» jagerfly, argumenterte han.

Browns kommentarer tolkes som en stilltiende innrømmelse om at F-35-programmet har mislyktes. Unnfanget på 1990-tallet, skulle programmet produsere tusenvis av jagerfly for å erstatte nesten alle de eksisterende taktiske krigsflyene i det amerikanske luftvåpenet, i marinen og i marinekorpset.

Spikeren i kista?

Femten år etter det første F-35-flyets jomfrutur, har US Air Force kun 250 eksemplarer av krigsflyene, og har begynt å signalisere mulige kutt i programmet.

– Luftforsvaret og Lockheed prøvde å få F-35 til å gjøre for mye. F-35 nærmer seg et veikryss, sa Dan Grazier, en forsvarsanalytiker i Washington, D.C., til Forbes.

Han viser til at Pentagon-ledere har antydet at marinen og flyvåpenet kan få større andeler av det amerikanske militærets årlige budsjett på rundt 700 milliarder dollar, som en del av et skifte i fokus for å håndtere truslene som Kina og Russland utgjør for USA. Disse omprioriteringene vil skje på bekostning av hæren.

– Hvis vi skal utvikle et nytt jagerfly, er tiden sannsynligvis nå. Luftforsvaret vil kunne avslutte F-35-produksjonen etter bare noen få hundre eksemplarer og omdirigere titalls milliarder dollar til et nytt jagerflyprogram, argumenterte Grazier.

Det er derimot et åpent spørsmål om hvorvidt det amerikanske luftvåpenet noen gang vil lykkes med å utvikle et lett og billig jagerfly. Et nytt «low-end» jagerfly kan lide samme skjebne som det siste «low-end» jagerflyet (F-35) gjorde – og stadig øke i vekt, kompleksitet og kostnad til det i prinsippet blir et «high-end» krigsfly.

