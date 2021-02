40 millioner til innvandrerinfo om corona

annonse

Stortinget har vedtatt 40 millioner kroner til organisasjoner som skal spre informasjon til innvandrere.

– Jeg er glad for at det nå kommer 20 millioner kroner ekstra på toppen av de 20 millionene som ble vedtatt før jul. Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle for integreringen og som kanal for å nå innvandrerbefolkningen med informasjon om korona, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding.