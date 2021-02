annonse

Fremskrittspartiet lekker i begge ender. Å løse dét problemet er alt annet enn enkelt.

Da Fremskrittspartiet forlot regjeringen vinteren 2020, var det mange som håpet at det ville være slutten på partiets jevnt nedadgående meningsmålinger. Man så for seg at partiet ville kunne vinne tilbake velgere ved å friere kunne fremme egen politikk.

Konklusjonen var ikke nødvendigvis åpenbar. Fremskrittspartiet holdt seg godt og opplevde lite regjeringsslitasje i 2017, da mye av valgkampen hadde dreid seg om Sylvi Listhaug og ikke minst hennes reise til Rinkeby.

Når partiet gjorde et dårlig valg i lokalvalgkampen i 2019, kan det ha vært et resultat av at Venstre og KrF kom inn i regjering, men også at man ble fintet ut av Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB), som feide inn som et protestparti og symboliserte at partiet hadde fått lite gjennomslag i regjering.

Dette førte til at flere i partiet begynte å se seg om etter en sak som var stor og viktig nok til at man kunne gå av, noe man fikk i fanget da Solberg-regjeringen valgte å hente «hjem» en «norsk» IS-kvinne.

Meningsmålingene viste også en umiddelbar opptur. Men den varte ikke lenge.

Kryptonitt

Det er vanskelig å si hva som ville ha skjedd om ikke corona-pandemien hadde feid over det politiske landskapet. At krisen fungerte som kryptonitt for partiet er utvilsomt. Politikken har gått til å dreie seg om økonomi og næringsliv, der nordmenn flest tradisjonelt har foretrukket at løsningene finnes i sentrum av politikken, ikke på ytterfløyene. Men det er for enkelt å skylde på covid-19-viruset.

