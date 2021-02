annonse

I dag er det bare 4,2 prosent ansatte i NRK med bakgrunn utenfor Norden. I 2019 var tallet 5,4 prosent.

Dette skjer selv om NRK hevder at de jobber for å skape en flerkulturell arbeidsplass.

– Det er trist å måtte si at vi går tilbake i antall flerkulturelle, sier NRK FleRe-leder, Iram Ansari til Medier24.

– Tallene inkluderer ikke personer som ekstern-faktureres, så det er også flere i den gruppen. Men likevel er det ikke gode tall.

Ansari fastslår at disse tallene gjelder personer som enten har innvandret til Norge, eller er norskfødte med innvandrerforeldre. Hun påpeker videre at de i NRK bruker definisjonen «flerkulturell kompetanse», som språk, perspektiv og nettverk. Hun erkjenner at tallene likevel er dystre.

– Det vi ser er at vi ikke har hatt den økningen vi ønsker å ha, men faktisk har hatt en tilbakegang.

Organisasjonsdirektør Olav Hypher mener det tar tid å øke andelen ansatte med flerkulturell bakgrunn. Han bemerker at NRK har lykkes bra med å få en bedre kvinneandel.

– Vi skal lykkes her også, men erkjenner at det tar tid. For å lykkes med å speile befolkningen må vi jobbe videre med dette.

