Joe Biden beordret et bombeangrep i Syria som hevn etter at amerikanske tjenestemenn ble skadet under et rakettangrep i forrige måned.

Tidligere i dag skrev Resett om USAs bombeangrep i Syria natt til fredag.

Angrepet var et svar på flere rakettangrep mot amerikanske mål i Irak tidligere denne måneden, hvor 15 amerikanske tjenestemenn ble skadd.

– På ordre fra president Biden, har amerikanske styrker tidligere i kveld gjennomført luftangrep mot infrastruktur kontrollert av en iransk-støttet militsgruppe øst i Syra, sa talsperson for Pentagon John Kirby i en uttalelse.

Den 15. februar ble én sivilt ansatt drept og flere andre ansatte såret, blant dem en amerikansk soldat. Det skjedde under et rakettangrep mot flyplassen i Erbil i Nord-Irak

Men ifølge CNN skal målene som ble angrepet torsdag «ikke knyttes til rakettangrepene tidligere i måneden», skriver NRK.

Biden-administrasjonen hevder likevel at de «føler seg sikre» på at de bombet de ansvarlige.

Kritikk fra sine egne

Ifølge CNN skal Irans utenriksminister Saeed Khatibzadeh ha uttalt i forrige uke at Iran ikke sto bak rakettangrepet mot amerikanske tjenestemenn i forrige uke og at dette var rykter.

– Selv om disse ryktene er blitt sterkt avvist, blir det tvilsomme forsøket på å tillegge Iran også sterkt fordømt, sa Khatibzadeh.

Den amerikanske nyhetskanalen skriver at demokrater kritiserer Joe Biden for å ha beordret bomeangrepet.

– Det er absolutt ingen begrunnelse for en president å godkjenne et militært angrep som ikke er i selvforsvar mot en overhengende trussel uten kongressens autorisasjon. Vi må trekke oss ut av Midtøsten, ikke eskalere, sa demokraten Ro Khanna ifølge CNN.

Joe Biden var under Donald Trumps presidentperiode svært kritisk til amerikanske angrep mot mål i Midtøsten. Biden mente da at det kunne føre til en opptrapping av konflikten i regionen.

Det tok ikke mer enn fem uker i Det hvite hus før Joe Biden selv beordret flyangrep mot iranske mål. Angrepet har ført til sterke reaksjoner på sosiale medier.

To absolutely nobody’s surprise, Biden is already dropping bombs in Syria — Libertarian-In-Chief (@ToddHagopian) February 26, 2021

Bombs Syria instead* https://t.co/mTm1qKjehN — Stocking Mill Coffee (@smcroasters) February 26, 2021

