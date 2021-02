annonse

Selv om vestlige og lokale ansatte har samme kvalifikasjoner og utfører like oppgaver, er lønnen helt forskjellig.

– For noen år siden jobbet jeg for en bistandsorganisasjon i Kenya. Som ugander fikk jeg samme lønn som jeg ville fått i Uganda og ingen ekstra tillegg for bolig, osv, sier Isaac Mugisha til Bistandsaktuelt, og forteller om store forskjeller:

– Samme organisasjon hadde folk fra USA som i tillegg til høy lønn og stor bolig fikk tre hjemreiser dekket hvert år. Dette systemet må være en «arv» fra kolonitiden!

Bistandsaktuelt skriver at lokalt ansatte i bistands- og utviklingssektoren kritiserer at utenlandske kolleger, med samme utdanning og kvalifikasjoner, får høyere lønn for å gjøre den samme jobben. I tillegg får de flere andre tilleggsytelser, som de lokale ikke får.

Isaac Mugisha forteller om en konsulent fra utlandet som jobbet for organisasjonen Frontline Aid. Han fikk 117 000 kroner i måneden.

– Hva kunne man brukt disse pengene til lokalt? Å sende «eksperter» fra vestlige land til Afrika er hverken særlig lurt eller effektivt. De kjenner ikke den lokale kulturen og problematikken slik en lokalt ansatt gjør.

Han mener at man i stedet for å bruke millioner på honorarer til vestlige konsulenter heller burde ansette lokale eksperter. Dette er både mer kostnadseffektivt og bærekraftig.

– Som liten bistandsorganisasjon får vi alltid samme spørsmål når vi har søkt om støtte fra vestlige land til prosjekter. «Har dere kapasitet?» spør de. Det hjelper ikke at vi svarer ja på spørsmålet og viser til mange vellykkede prosjekter. De sender alltid en konsulent fra utlandet for å vise hvordan vi skal føre regnskap. Lønnen til denne konsulenten skulle kunne brukes til å betale mange lokalt ansatte over flere år, sier Mugisha.

Internasjonalt ansatte kan få opptil 900 prosent høyere lønn enn lokalt ansatte, skrev den britiske avisa The Guardian i 2016, basert på en forskningsrapport. Undersøkelsen omfattet 1300 lokalt og internasjonalt ansatte i India, Kina, Uganda, Salomonøyene, Papua New Guinea og Malawi.

Det er over 300 000 mennesker som jobber i bistands- og utviklingssektoren i Tanzania, og den spiller en nøkkelrolle i landets økonomi. Men følelsen av urettferdig behandling og belønning på arbeidsplassen er utbredt blant de som jobber der.

– Det er lett å føle seg diskriminert, når du ser at andre med samme kvalifikasjoner kan putte mer penger i lomma enn du kan, sier Maria Greshon, som arbeidet for USAID i Tanzania.

– Jeg fikk mye lavere lønn enn mine vestlige kolleger. Det er urettferdig.

Leah Lucas arbeidet tidligere ved USAs ambassade, ble også frustrert. Hun fikk 5500 kroner i måneden, mens hennes vestlige kolleger tjente 30.000 kroner i måneden, pluss en rekke tilleggsytelser.

– Jeg kunne ikke tolerere denne åpne diskrimineringen, og sa opp jobben.

