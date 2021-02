annonse

annonse

Bitcoin faller nye fem prosent fredag.

En bitcoin koster nå rett over 44.000 dollar stykket. Siden toppen på nesten 58.000 doallr for snart en uke siden har kryptovalutaen falt med over 20 prosent. Frem til april 2011 kunne du kjøpe 1 Bitcoin for 1 USD.

Bitcoin er en software og fundamentalt sett et system for å holde oversikt over hvem som eier hva i systemet. Slik sett har ikke en bitcoin noen verdi utover seg selv – med mindre noen innbiller seg det. Men det har mange gjort. Nylig kjøpte Tesla bitcoin for 1,5 milliarder dollar.

annonse

Les også: Energiforbruket i Bitcoin-nettverket går til himmels: Kan det velte spekulantenes pyramide? (+)

Fallet de siste kommer på toppen av massiv oppgang. Bitcoin har steget med nesten 400 prosent på et år.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474