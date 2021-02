annonse

Samarbeid sto på dagsordenen da Nato-sjef Jens Stoltenberg deltok på EU-toppmøtet fredag. EU-presidenten vil være en sterk partner og jobbe tett med alliansen.

– Et sterkt Europa gir et sterkt Nato, sa EU-president Charles Michel da møtet var over. Han sa også at han gledet seg til å jobbe med USAs nye regjering og styrke det transatlantiske båndet.

– Joe Biden har sagt at USA er tilbake, og Europa er klar til å yte vår skjerv som en sterk partner, sa Michel i Brussel.

Samtidig ønsker EU å styrke muligheten til å handle på egen hånd for å forsvare sine interesser og fremme sine verdier. Også EU-kommisjonens leder sier at et godt samarbeid med Nato er høyt prioritert.

– Vi hadde en god samtale med Stoltenberg. Han pekte på trusler og utfordringer vi står overfor. Noen steder takler vi disse sammen med Nato, men det er også andre steder der EU deltar uten Nato, i FN-oppdrag og våre egne oppdrag, og det må EU være i stand til, understreket Ursula von der Leyen.

– Står overfor samme utfordringer

Samarbeid var også gjennomgangstonen fra Stoltenberg på vei inn til møtet. Han sa at samarbeidet mellom Nato og EU aldri har vært viktigere og aldri har vært sterkere.

– Vi står overfor de samme utfordringene, sa Nato-sjefen. Som ved tidligere anledninger trakk han fram terror, cyberangrep, Kinas framvekst, et mer aggressivt Russland og konsekvensene av klimaendringene.

– Ingen land eller kontinenter kan takle dette alene. Ikke Europa og ikke Nord-Amerika. Men Europa og Nord-Amerika sammen.

Strategisk viktig nabolag

Et annet fellesskap EU-lederne trakk fram og som ble diskutert på toppmøtets andre dag, var partnerskapet med naboene på den andre siden av Middelhavet.

– Vi har en felles historie og felles prioriteringer. Vi må bevare den kollektive sikkerheten og håndtere utfordringer knyttet til mobilitet og migrasjon, og vi må kunne tilby gode fremtidsutsikter for unge mennesker på begge sider av Middelhavet, sa Michel.

– Middelhavsregionen er strategisk viktig. Sikkerheten og stabiliteten i regionen er tett sammenvevd, supplerte von der Leyen.

Raskere vaksinering

Toppmøtet, som strakte seg over to dager, ble avsluttet tidlige fredag ettermiddag. Den foregående dagen var i sin helhet viet kampen mot pandemien.

– Vår første prioritet er raskere produksjon og leveranser av vaksiner til hele EU. Vi vil jobbe med industrien for å finne ut hvor flaskehalsene er, sikre forsyningslinjene og øke produksjonen, sa Michel torsdag kveld.

lederne for de 27 EU-landene uttrykte bekymring for de nye virusvariantene og understreket at det fortsatt vil være behov for restriksjoner på ikke-nødvendige reiser.

– Men det er viktig at tiltakene er forholdsmessige. Samtidig må vi sikre flyten av varer i vårt felles marked, sier EU-presidenten.

Ingen vaksinepass foreløpig

Som ventet ble det ikke noen avklaring om vaksinesertifikater, også omtalt som vaksinepass, på møtet, men lederne lovet å fortsette å jobbe med dette. Det er særlig landene i sør, som har en stor og viktig turistnæring, som har vært pådrivere for slike sertifikater. Håpet er at det kan bidra til å åpne opp mer, også for reiser.

– Alle er enige om at vi trenger vaksinesertifikater, sa Angela Merkel. Ifølge Reuters mener hun at digitale sertifikater som tillater at folk reiser i Europa, kan være klare til sommeren.

(©NTB)

