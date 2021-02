annonse

Ungarns statsminister Viktor Orbán er ikke nådig i sin vurdering av andre europeiske lands avslappede syn på illegal migrasjon.

I et intervju med tyske Focus uttalte Orbán at man må hjelpe folk der problemene er, i stedet for å bringe problemene inn i Europa.

Journalisten slo fast at den store konflikten mellom Ungarn og EU dreier seg om innvandring.

– Hvorfor er du så imot distribusjon av migranter mellom EU-medlemssstater? spurte journalisten.

– Fordi det er basert på et galt konsept, svarte Orbán.

Fremhever nærområdehjelp

– Vi må ta hjelpen der problemene er, ikke bringe disse problemene til Europa. EU skaper illusjoner i hodene på folk som lever i fattigere land. Det er derfor vi etablerte «Hungary Helps»-programmet, sa han videre, med henvisning til det ungarske hjelpeprogrammet som særlig tar sikte på å hjelpe forfulgte kristne i Midtøsten.

– Migranter vil ha et europeisk liv og tror at de vil ønskes velkomment med åpne armer, men faktisk ender de opp i hendene på menneskesmuglere. Europas gale politikk har generert en tiltrekningskraft som har gjort Middelhavet til en gravplass.

Liberale regler = flere drukninger

EUs grensevaktsbyrå Frontex har selv vedgått at EU- og NGO-støttede oppdrag i Middelhavet har forsterket menneskesmuglernes forretningsmodell, ved å premiere illegal innreise.

Et land som har inntatt en helt annen holdning enn mange EU-land er Australia. Der har man snudd enhver båt med illegale migranter, og gjort det umulig å søke asyl for de som når australsk jord som båtmigranter. Dette har resultert i at antall forsøk på å ta sjøveien illegalt til Australia er drastisk redusert – og drukninger likeså.

Demografi

Orbán slo også fast i intervjuet med Focus at han ønsker at innbyggere i europeiske land skal kunne ha familier og barn som de kanskje opplever at de ikke har råd til i dag. Han anser at dette er den eneste gangbare løsningen på demografiske problemer.

– Ungarn vil adresse demografiske utfordringer ved å støtte familier og initiere sterke familiepolitiske virkemidler, ikke ved å invitere migranter. Tyskerne vil tvinge sin egen pro-innvandringspolitikk på oss. Jeg må avvise det, sa han.

