Høyres Hårek Elvenes mener NTNU bør begrense inntaket av stipendiater fra Kina, Iran, Russland og Pakistan.

– Dette går faktisk ikke an, og er en dønn uredelig måte å drive politikk på, sier Roy Steffensen om Høyre.

– Det er ganske alvorlig at så mange av stipendiatene med plass på NTNU, kommer fra Kina eller Iran. Det må settes et tak på antall studenter og forskere som kommer fra land som Norge ikke har et sikkerhetssamarbeid med, sier stortingsrepresentant Hårek Elvenes til VG.

I PSTs trusselvurdering advarer de mot at noen stater kan utnytte norske utdannings- og forskningsinstitusjoner til ulovlig kunnskapsoverføring. De skriver at største truslene kommer fra Russland, Kina, Iran og Pakistan.

Men NTNU hevder at dyktighet trumfer nasjonalitet.

Men rektor Anne Borg ved NTNU sier de leter etter de beste hodene uavhengig av hvilke land de kommer fra.

– Kina har over flere år vært en ønsket samarbeidsnasjon i regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid ( Panorama-strategien 2015-2020 ). Samtidig må vi innse at Kina fortsatt vil være en strategisk viktig partner på flere områder innenfor norsk forskning og utdanning, også for NTNU.

Roy Steffensen fra Fremskrittspartiet reagerer kraftig på Høyres utspill, og forteller at han selv på sto på Stortingets talerstol. Der advarte han mot at regjeringen i en stortingsmelding legger opp til økt kunnskaps- og forskningssamarbeid med land som PST advarer mot, som Kina og Russland.

– Frp ble stående alene i merknader, hvor vi advarer sterkt, og hvor vi ber om at konkrete tiltak må settes inn, og hvor vi advarer om for mange studenter fra eksempelvis Kina allerede i dag. Frp fremmet sågar eget forslag om tettere og mer formalisert samarbeid mellom PST og akademia, sier Steffensen.

Høyre og Hårek Elvenes stemte imot.

– Dette går faktisk ikke an, og er en dønn uredelig måte å drive politikk på, sier Steffensen.

