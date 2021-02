annonse

Resett har snakket med Fpus første formann, tidligere samferdselsbyråd, stortingsrepresentant, varaordfører og ordfører i Oslo, Peter N. Myhre, i forbindelse med hans innstilling som ny fylkesleder for Oslo Frp.

– Hvordan ser du på at Siv Jensen nå går av som leder for Frp?

– Siv har gjort en fantastisk jobb som partileder. Etter 24 år på Stortinget skjønner jeg godt at hun vil bytte beite.

– Tumultene i Frp den siste tiden og dårlige meningsmålinger har skapt overskrifter. Hva mener du bør gjøres for å få «skuta på rett kjøl» igjen?

– I en flertallskonstellasjon på Stortinget må regjeringspartiene opptre samlet. Det får to konsekvenser: Man må tåle noen nederlag og av og til stemme «imot partiprogrammet». Det andre er at andre partier må gi oss flertall for noen av Frp’s saker, skatter og avgifter, veier, pensjoner, innvandring. Noen hevder at det dermed er svikefullt å ikke alltid stemme for det man er for og imot det man er imot. Men det er noe man må gjøre i et samarbeid for å få et flertall for noe som ellers ville blitt nedstemt. Nå skal Frp presentere sin egen politikk og bare den. Det vil velgerne like.

Erfaring

– Du har vært med i Frp siden begynnelsen, og er pensjonist nå. Hva kan du tilføre Oslo Frp som ny fylkesleder?

– Jeg har erfaring både fra gode og dårlige tider. Det er ikke første gang Frp gjør dårlige meningsmålinger. Men vi kommer alltid tilbake, og enda sterkere enn før.

– Hvis du blir leder, hva er det første du vil gjøre?

– Samle det nye styret, fordele arbeidsoppgaver, bygge opp et valgkampapparat, møte bystyregruppen og Oslo Frps stortingsrepresentanter og diskutere nye utspill og initiativer.

– Synes du det er greit at nasjonalkonservative er i Frp?

– De må gjerne være med, men de er nok uenige i mye av Frp’s politikk. Frp er ikke imot EØS, Acer og Schengen, det må de finne seg i. Frp vil ikke ut av, men styrke samarbeidet i NATO, selv om det er forpliktende på mange måter.

– Hva synes du om SIAN, og er det ok etter din mening å være medlem i både Frp og SIAN?

– SIAN er noe helt annet enn Frp. SIAN har ingen velgere og ingen innflytelse verken på norsk innvandringspolitikk eller andre saker. SIAN ble stiftet i 2008, da hadde jeg skrevet kritiske artikler om innvandring i nesten 30 år. Siden lenge før SIAN, Document og Resett. Velkommen etter!

Fokus

– Hva er det viktigste Frp bør fokusere på frem mot valget?

– Skatter, avgifter og offentlige inngrep. Så vil vi fokusere på videre utbygging av veier og jernbaner, mer til sykehus og eldreomsorg, nedbygge byråkrati i stat og kommuner, stramme inn innvandringspolitikken, styrke forsvar, politi og rettsvesen.

– Maria Zähler som jobber i Resett er foreslått på fjerdeplass for Oslo Frp. Er det noe du stiller deg bak?

– Ja, Maria er virkelig dyktig. Hun er kunnskapsrik, saklig, og aktiv. Veldig hyggelig at hun vil være med.

– Carl I. Hagen støtter deg som fylkesleder for partiet, men selv ble han ikke foreslått på nominasjonskomiteens liste. Burde flere eldre inn i politikken synes du?

– I prinsippet ja, men jeg mener vi i FrP har godt innslag av folk i alle aldersgrupper.

Frykter ikke Demokratene

– Hva synes du om at tidligere Frp-erne i Demokratene har sett seg ut Frp som en slags hovedfiende?

– De har ikke skjønt at det er bedre å samarbeide og få til noe i stedet for å stå på utsiden og ikke få til noe i det hele tatt. Men det er ikke mange av dem. «Demokratene» har holdt på i 20 år og fikk 0,13% ved forrige stortingsvalg.

– Til slutt, hvordan har Peter N. Myhre taklet koronapandemien og er du enig i myndighetenes behandling av epidemien?

– Det har gått fint med meg og mine. Myndighetene har taklet det bra. Men jeg undres hvorfor så forskjellige land som Danmark, USA og Israel er kommet mye lengre enn oss når det gjelder vaksinering.

