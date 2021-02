annonse

Kun en måned etter at han tok over som president beordret 78-åringen bombeangrep i Syria.

Bombeangrepet var et svar på flere rakettangrep mot amerikanske mål i Irak tidligere denne måneden, hvor 15 amerikanske tjenestemenn ble skadd.

Ifølge Reuters skal 17 militsmedlemmer ha blitt drept under nattens angrep.

– På ordre fra president Biden, har amerikanske styrker tidligere i kveld gjennomført luftangrep mot infrastruktur kontrollert av en iransk-støttet militsgruppe øst i Syra, sa talsperson for Pentagon John Kirby i en uttalelse.

Kirby la også til at angrepene ødela flere milits-kontrollerte bygninger i nærheten av en grensepost.

Vekker reaksjoner

På sosiale medier er det flere som reagerer på Bidens bombe-kommando i Syria.

– Det tok Joe Biden kun EN MÅNED å bombe Syria! VI ADVARTE DERE, skriver en person på twitter.

It took Joe Biden ONE MONTH to bomb Syria. WE ALL WARNED YOU! — 🇺🇸Maggie VandenBerghe🇺🇸 (@FogCityMidge) February 26, 2021

– LOL. Biden kommer til å bombe flere land enn Trump signerte fredsavtaler med, skriver en annen.

LOL. Biden is going to bomb more countries than Trump signed peace deals with. — thebradfordfile (@thebradfordfile) February 26, 2021

I fondly recall our great peacetime president, Donald Trump, as Biden drops bombs on Syria. — toddstarnes (@toddstarnes) February 26, 2021

