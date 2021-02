annonse

Teller ikke som en del av det norske klimaregnskapet.

Det var Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik som stilte spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) om statsråden mener det vil være best for klimaet at folk i Oslo som eier bensin- og dieselbiler selger eller bytter dem ut med «nullutslippsbiler» så raskt som mulig.

– Hvor mange bensin- og dieselbiler er registrert i Oslo, hva er ordinær utskiftsningstakt på disse, hvor mange flere nye biler må produseres dersom alle disse bilene skal skiftes ut raskt, hva er gjennomsnittlig utslipp av klimagasser ved produksjon av en ny bil og hvor langt må en gjennomsnittlig bensin og dieselbil registrert i Oslo kjøre for tilsvarende utslipp? spurte Gjelsvik

Han viser i spørsmålet til at i at Oslos byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), har slått fast at «det kommer til å bli dyrere og vanskeligere å kjøre fossilbil de neste årene» og har oppfordret «alle Oslo-folk som eier bensin- og dieselbiler, til å «selge eller bytte dem ut snarest mulig» hvis de kan. Det er best for klimaet, men også for privatøkonomien deres», ifølge byråden.

Hareide svarer blant annet med å slå fast at det ikke er mulig å gi noe svar på hvor langt en gjennomsnittlig bensin- eller dieselbil registrert i Oslo må kjøre for å utligne utslippene ved produksjon.

Han fortsetter med å vise til at elbiler ikke produseres i Norge.

– Dermed teller ikke utslippene ved produksjonen på det norske klimagassregnskapet, noe reduserte utslipp ved bruk av fossile drivstoff gjør, men mange av utslippene ved produksjon av kjøretøy er regulert gjennom kvotemarkedet.