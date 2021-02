annonse

Etter Canada, tar et nytt vestlig parlament i bruk sterkest mulige formuleringer om Kinas aktiviteter mot etniske uigurer i den vestlige Xinjiang-provinsen.

Reuters melder at det nederlandske parlamentet torsdag vedtok en ikke-bindende resolusjon, som fastslår at Beijings behandling av muslimske minoriteten utgjør et «folkemord».

Parlamentet konkluderte med at handlinger fra den kinesiske regjeringen som «tiltak som skal forhindre fødsler» og «å ha straffeleirer» faller under FNs resolusjon 260 – bedre kjent som folkemordskonvensjonen.

– Et folkemord på den uiguriske minoriteten finner sted i Kina, slo resolusjonen fast, uten å direkte si at den kinesiske regjeringen er ansvarlig.

Nederland er det første europeiske landet som vedtar en slik resolusjon. Statsminister Mark Ruttes fra det konservative VVD-partiet stemte mot resolusjonen.

Tidligere denne uken vedtok Canadas parlament en lignende resolusjon hvor det også anmodet den internasjonale olympiske komitéen om å flytte vinterlekene i 2022 fra Beijing grunnet situasjonen.

Nekter

Kina nekter for brudd på menneskerettighetene i Xinjiang og sier at leirene gir «yrkesopplæring og er nødvendige for å bekjempe ekstremisme.»

Den kinesiske ambassaden i Haag sa torsdag at enhver påstand om folkemord i Xinjiang er en «direkte løgn», og at det nederlandske parlamentet «bevisst har svertet Kina og grovt blandet seg inn i Kinas indre anliggende.»

